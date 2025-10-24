На каком расстоянии камеры фиксируют нарушения ПДД

Российские автолюбители часто сталкиваются с проблемами при взаимодействии с дорожными камерами. Недостаток информации среди водителей усугубляет ситуацию, вызывая недопонимание.

О том, как правильно вести себя на трассе и не попасть в зону действия дорожных камер, рассказал в беседе с "Автовзглядом" директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики компании "МВС Груп" Александр Домбровский.

По его словам, с недавних пор в России предупреждающий знак 6.22 "Фотовидеофиксация" устанавливают только на въезде в населенный пункт или город. Дополнительные указатели перед каждой камерой на улицах больше не размещают. На трассах знак ставят за 150-300 метров до зоны контроля.

Однако многие водители по-прежнему реагируют на комплекс, а не на дорожный указатель. Они резко тормозят, снижая скорость перед самим пунктом фиксации, что нередко создает аварийные ситуации на дороге.

Эксперт подчеркнул, что зона, в которой камера правомерно фиксирует нарушения, жестко регламентирована законодательством. По действующим правилам, контроль не может начинаться раньше, чем через 150-300 метров после предупреждающего указателя. Иными словами, такая дистанция дает время отреагировать на знак - снизить скорость при необходимости.

Безусловно, на российских дорогах много внимательных водителей, но в условиях плохой видимости, например, в темноте или в дождь, заметить комплекс на расстоянии достаточно проблематично. Поэтому тормозить в момент, когда вы видите камеру, бесполезно, резюмировал Домбровский.

Важно помнить, что если нарушение уже зафиксировано, то изменить ситуацию невозможно. Поэтому лучше всего соблюдать скоростной режим и не прибегать к экстренным торможениям в попытках избежать штрафа. Ведь в случае аварии последствия могут быть гораздо серьезней, чем сумма взыскания.

