Замена RAV4: тест-драйв полноприводного GAC GS4

Компания GAC анонсировала появление новой топовой версии драйвового кроссовера GS4 ещё минувшим летом, а продажи машины в России начались в сентябре. Появлением привода на все колёса список обновлений не ограничивается: здесь ещё появились агрегаты от флагманского GS8, список оборудования стал шире, а цена подросла. Редакция Quto.ru во время личного знакомства с моделью узнала, стоит ли переплачивать за новые опции.

Штрихи

Базовые комплектации можно отличить от вариантов с передним приводом разве что по шильдику на крышке багажника. Исключение — самая дорогая версия, которая получила огромную, почти во всю площадь крыши, панораму (без люка, зато красиво), а также 19-дюймовые колёсные диски.

В целом, дизайн машины сильно выделяется среди других азиатов и более напоминает сдержанный японский стиль, чем кричащий китайский. Кстати, визуально «четвёрка» сильнее всего напоминает Toyota RAV4, и это вполне логично: в Поднебесной у производителей есть совместное предприятие, и в компании не отрицают, что часть технологий и решений позаимствована у партнёров. Даже палитра цветов кузова и салона классическая, без ярких оттенков.

Наружные дверные ручки тут — откидные. Решение, возможно, более стильное, чем уже ставшие привычными выдвижные ручки, но неудобное с практической точки зрения.

Кстати, даже при первом знакомстве с кроссовером можно заметить сомнительную экономию: здесь не предусмотрен не только фаркоп (что предсказуемо), но нет даже проушины для буксировочного крюка (и вот это уже странно)! С другой стороны, скажите спасибо, что хотя бы задний стеклоочиститель есть, в отличие от GAC GS3, и даже со стеклоомывателем!

Комфорт

Сидящему за рулём человеку здесь вполне удобно во время коротких повседневных поездок. А вот в длительных путешествиях хотелось бы чуть более длинную подушку, в идеале — ещё и с регулировкой угла наклона.

На центральном подлокотнике — сразу целых три подстаканника и слот с беспроводной зарядкой для смартфона. А вот для блока «горячих» клавиш места, к сожалению, не нашлось, как и под центральным дисплеем: абсолютно всё нужно делать через сенсорный экран, а безопасность такого решения очень сомнительная.

Сзади места действительно много и для над головой пассажиров, и для ног. Но втроём здесь откровенно тесно, а сидящему посередине нормально усесться мешает центральный тоннель. Но если сидеть вдвоём, то получится разместиться вполне комфортно, даже спинку можно отрегулировать. Вот только на кнопке включения подогрева производитель сэкономил, так что придётся каждый раз просить сидящих спереди. Кроме того, здесь нет даже подлокотника (про подстаканники вообще молчим, горячие напитки, похоже, не положены), а датчик непристёгнутого ремня безопасности в подушке слишком чувствительный: даже если пассажир просто опирается на неё рукой, бортовая электроника начинает практически в панике орать и требовать пристегнуть ремень. Система, кстати, доступна только топовой комплектации, как и «детский замок», то есть блокировка задних замков и окон с кнопки на водительской двери.

Кстати, в машине действительно здорово обыграны дверные ручки, выполненные в виде своеобразных рычажков на торце подлокотников. Впрочем, не обошлось и здесь без доли крохоборства: попытка открыть бардачок и удар по коленям пассажиру показали отсутствие микролифта, а в козырьках нет подсветки зеркал. Зато оснащение включает в себя не только подогрев, но и вентиляцию кресел.

Автомобиль обзавёлся электроприводом крышки багажника, но положен он исключительно топовой модификации. Зато, по уверениям производителя, открыть багажный отсек можно аж пятью различными способами, в том числе бесконтактным и через приложение. Сам отсек достаточно вместительный, объёмом 638 литров, но шторка здесь не предусмотрена в принципе: серьёзный минус по части безопасности. При этом не исключено, что она появится в каталоге фирменных аксессуаров за отдельную плату.

Немножко флагман

Главные доработки заключаются в технике. Автомобиль отличает от базового варианта не только наличие полного привода, но также силовые агрегаты, которые перенесены с флагманского кроссовера GS8 без изменений — но GS4 весит на 360 кг меньше, а, значит, и ехать должен куда бодрее. В движение паркетник приводит 2,0-литровый двигатель на 231 силу и 380 Нм и 8-ступенчатый «автомат» Aisin.

Новинка действительно оказалась достаточно шустрой, нет ни задумчивости при нажатии на педаль газа, ни излишней нервозности. На загородной трассе обгоны не прибавят седых волос, особенно если включить спортивный режим езды.

Одним из крупных плюсов можно назвать плавность хода. Инженеры смогли найти баланс между комфортом в салоне и управляемостью. Кроссовер очень мягкий, не раскачивается, скрывает дорожные дефекты и паразитные вибрации, а поворачивать на нём можно достаточно активно, крены небольшие.

От шума паркетник защищён не лучшим образом: в салоне откровенно шумно. Стёкла здесь обычные однослойные, так что уличный гул без проблем попадает в салон, при разгоне к нему добавляются рёв двигателя и гул колёс.

Внедорожник?

Несмотря на наличие полного привода, многие китайские кроссоверы с трудом могут преодолеть даже сугробы московских дворов. Но GS4 показал, что сможет преодолеть бездорожье, хотя и не очень серьёзное: дорожный просвет здесь равен не самым внушительным 180 мм. Да и про отсутствие буксировочной проушины забывать не стоит, так что рисковать и пытаться форсировать даже раскисший просёлок по весне мы бы не стали.

При этом автомобиль без видимых затруднений смог заехать по диагонали в горку из песка и травы даже в стандартном режиме, и при этом ничем не зацепиться. Ради чистоты эксперимента в горку пришлось заехать несколько раз, в разных ездовых пресетах: результат каждый раз был достойным.

Технологии

Панель приборов на 7,0 дюймов информативная, данные и тему на ней можно настраивать. А вот козырька нет, так что в солнечный день она бликует, особенно при открытой шторке «панорамы». По центру установлен маленький по нынешним стандартам тачскрин медиасистемы диагональю 10,1 дюймов, через который нужно делать абсолютно всё. При этом система подтормаживает, и отклик слабоват. Меню простое, интуитивно понятное, а до конца доработать русификацию за несколько лет присутствия на российском рынке производитель так и не смог: курьёзы вроде «теневого гонщика» и «открытия без свистка» до сих пор есть на всех моделях GAC. Впрочем, в будущем это обещают исправить, а работа над этим уже ведётся.

Здесь есть поддержка не только Apple CarPlay, но и Android Auto. Но есть нюанс: если подключить смартфон, то для доступа к настройкам, например, климат-контроля, нужно выйти из системы, переходить в меню, а потом возвращаться обратно. И всё это, напомним, на тачскрине. В отсутствие пассажира приходится делать это самому и отвлекаться от дороги.

Менять что-то в «климате» придётся регулярно: во время теста из дефлекторов внезапно начинал дуть либо ледяной воздух, либо кипяток. Несколько раз запотевали стёкла, но эта проблема решается как раз очень быстро, одним нажатием кнопки обдува (единственной физической здесь), которая находится рядом с «аварийкой».

Звук аудиосистемы здесь стал лучше: вместо четырех динамиков установлены шесть, о чём говорят логотипы DTS на дверях. А атмосферной подсветки салона нет даже у самой дорогой версии.

Ассистенты

Водительские помощники здесь работают классно. Адаптивный круиз-контроль работает через камеру и радар: значит, получает информацию из разных источников и более точно анализирует дорожную обстановку. Разгоняется и снижает скорость электроника плавно, разве что дистанцию держит чуть больше, чем хотелось бы. Корректно работает система и в пробках, позволяя водителю немного расслабиться, тем более что удержание в полосе подруливает очень тактично и не напрягает.

Зима близко

В GAC заявляют, что кузов паркетника оцинкован, а обработке подверглись все панели, кроме крыши, так что машина надёжно защищена от реагентов. Однако из-за особенностей нанесения покрытия стандартный толщиномер ничего не покажет. К слову, аналогичная технология применяется и на других моделях бренда.

В рамках подготовки к российским условиям эксплуатации производитель оборудова кроссовер подогревом всех сидений, руля и лобового стекла. Включить их можно через меню или фирменное мобильное приложение, которое, к слову, будет бесплатным для владельца в течение 10 лет.

Цены

На российском рынке диапазон цен на полноприводный GAC GS4 варьируется от 3 499 000 до 3 649 000 рублей. По сравнению с вариантом на переднем приводе разница получается ощутимой (от 3 199 000 рублей).

За эти деньги покупатель получит драйвовую и мягкую машину с просторным салоном, классическим дизайном и проверенной технической начинкой. В то же время, мелких недостатков здесь тоже хватает, хотя представители бренда и обещают со временем их устранить. Да и оснащение для не бюджетной модели простовато, и вот тут перемен пока не планируется.

Впрочем, насколько такое сочетание окажется удачным, покажут сами россияне — рублём.