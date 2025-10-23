В последние несколько лет на российском рынке стал набирать обороты новый тренд. Компании начали активно возрождать исторические бренды, играя на ностальгии граждан по ушедшим эпохам. Одни производители охотно берутся реанимировать торговые марки из 1990-х, вторые — реинкарнируют наименования времен СССР, а третьи — возвращают к жизни заводы, построенные в Российской империи. При помощи выставления узнаваемых в прошлом брендов на полки магазинов продавцы стремятся привлечь внимание потребителей и нарастить реализацию своей продукции. Однако значительная доля подобного рода попыток, скорее всего, окажется тщетной, предупреждают эксперты. Действительно уникальных товаров из прошлого в России остались считаные единицы, отмечают они. Привлечь же молодых людей к возрожденным брендам в их неизменном виде будет сложно на фоне утраты актуальности таких товаров. Волна ностальгического маркетинга — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Российские компании стали активно возрождать бренды из 1990-х

Первым на новый тренд обратило внимание отраслевое издание Shopper’s. Как РФ) стала «Объединенная чайная компания», по-прежнему улыбается дедушка с окладистой седой бородой.

Играть на ностальгии граждан по ушедшей эпохе начали не только производители чая и пива, но и ряд предприятий из других отраслей. Так, в мае 2025 года в России Грузии.

В «Балтике», в свою очередь, похоже, не собираются останавливаться на возрождении «тройки». После того как датская Carlsberg потеряла контроль над своим главным российским активом, новое руководство концерна в конце осени 2024 года Mango и Crazy Mojito. Продукция, которую придумали в конце прошлого века на красноярском заводе «Пикра», была в то время популярнее американских гигантов индустрии — Pepsi и Coca-Cola. На своей родине газированные напитки со вкусом колы, апельсина и лимона на стыке веков занимали почти половину рынка (48 процентов, по оценке компании Nielsen). В 2010 году «Балтика» решила вывести газировку на федеральный уровень. Однако спустя некоторое время выпуск востребованного напитка приостановили. Теперь же, судя по данным Росаккредитации, разливать газировку в компании «Балтика» планируют на заводе «Южная заря 1974» в Ростовской области.

Реверс-брендинг распространился на парфюмерный рынок

Эксперты называют тренд на возрождение «старых-новых» торговых марок в России реверс-брендингом (reverse переводится с английского как обратный). Подобная тенденция охватила не только производителей напитков и продуктов, но распространилась и на другие отрасли. Все эти бренды стали появляться на внутреннем рынке после массового ухода западных компаний после начала боевых действий на Украине. Одним из ярких примеров «восставшего» из 90-х отечественных брендов стало возобновление работы отечественных магазинов косметики и парфюмерии под прежним названием «Иль де ботэ» (Ile de Beauté).

Российский бренд был основан в далеком 1992 году, а первый фирменный магазин под этим названием открылся во Владивостоке спустя девять лет — в 2001-м. С тех пор сеть торговых точек распространилась по всей стране, а косметика и парфюмерия среднего и премиального сегмента, продаваемая в них, стала пользоваться большой популярностью у граждан. После 15 лет с момента открытия первого магазина «Иль де ботэ» в России компанию приобрел гигант люксовой индустрии — компания LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton), принадлежащая французскому миллиардеру и коллекционеру произведений искусства Бернару Арно. В 2020-м сеть вернули прежнее название.

Российские покупатели за несколько лет работы фирменных магазинов под «новой-старой» вывеской не успели позабыть изначальный бренд, Оксана Аверкина. «Два года — это очень короткий срок, за который забыть бренд просто невозможно», — констатирует она. В отличие от ряда других реверс-брендов, добавляет глава компании «Этерна» Дмитрий Томилин, стартовые позиции Ile de Beauté в России оказались сильнее. Компании было гораздо проще и дешевле вернуть «хорошо забытое новое», чем начинать все с нуля, как это было в случае Maag (бывшие магазины Zara), Re (экс-Reserved), CR (экс-Cropp) или JNS (экс-Levi’s). Стратегию компании остаться в прежнем ценовом сегменте «средний +» Томилин назвал правильной и логичной. Хорошая узнаваемость бренда, объясняет он, привела к тому, что сейчас средний чек покупок в магазинах «Иль де ботэ» выше в сравнении с показателями основных конкурентов в лице «Рив Гош» или «Л`Этуаль».

Возрожденные «Москвичи» и «Волги» не имеют ничего общего с советскими оригиналами

Первый в СССР автомобильный завод, начавший выпускать легковые малолитражные автомобили, просуществовал в разных конфигурациях 71 год. В 1940-м с конвейера столичного филиала Горьковского автозавода (ГАЗ) Ford Perfect образца 1938 года. В 1947-м, спустя два года после окончания Второй мировой войны, при участии немецких специалистов был выпущен «Москвич-400» на основе Opel Kadett К38. Спустя девять лет на уже переименованном к тому времени Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) начали серийный выпуск модели «Москвич-402» — первой в СССР легковушки с понтонным кузовом (без выступающих крыльев).

Осенью 1964 года на производственной платформе собрали первую партию «Москвич-408». Именно эта модель стала первой в истории МЗМА, пользовавшаяся высоким спросом как в Советском Союзе, так и за рубежом. Заднеприводный автомобиль активно экспортировался в ряд европейских стран, включая скандинавские государства, Бельгию, Нидерланды, Францию, Финляндию, Великобританию, а также в соцблок. Дизайн машины мало чем уступал основным конкурентам в лице Fiat 1800 и BMW 1500, однако «Москвич-408» ощутимо проигрывал им в мощности двигателя. В советскую модель был установлен 1,4-литровый агрегат мощностью всего 50 лошадиных сил (л.с.). Свой главный недочет (слабый двигатель) конструкторы МЗМА исправили уже в 1967 году, установив новый мотор УЗАМ-412 под капот обновленного 408-го — «Москвича-412». Агрегат мощностью 75 л.с. отличался спортивным характером. В 1969-м инженеры доработали экстерьер успешной за рубежом модели и улучшили безопасность путем установки двухконтурных тормозов с гидровакуумным усилителем, ремней безопасности и травмобезопасной рулевой колонки. Однако к 1975 году спрос на обновленную модель начал ослабевать. В надежде выправить ситуацию с продажами европейские дилеры устанавливали дополнительные декоративные элементы, новые сиденья, светотехнику, меняли окраску кузова или покрывали крышу винилом. Но даже эти ухищрения не помогли исправить негативную динамику — «412» к тому времени уже морально устарел.

Следующая модель («Москвич-2141») сошла с конвейера завода только в 1986 году. В конце 90-х часть завода выкупил французский концерн Renault. В 2001-м завод выпустил последний «Москвич» с советскими корнями, а спустя пять лет сборочную площадку признали банкротом. После выкупа в 2014-м оставшейся части предприятия Renault запустила на нем выпуск ряда популярных моделей французской марки, включая Logan.

После ухода концерна из РФ в 2022 году правительство Москвы поступила в продажу в России с большой задержкой. В качестве причины назывались проблемы в сотрудничестве «Москвича» с JAC. Деловое партнерство, как уточняли источники, будет прекращено из-за разногласий по поводу предоставления конструкторской документации.

Стратегии привлечения китайцев придерживаются при возрождении еще одного легендарного советского автобренда — «Волги». «Новинки», которые представляли собой три модели китайского концерна Changan, впервые показали еще в мае 2024 года. Презентация седана класса D Volga С40, кроссовера класса С Volga К30 и кроссовера класса D Volga К40 обернулась скандалом. Даже рули концепт-каров оказались китайского производства (на одном из них осталось оригинальное брендирование). После провала кооперации с Changan в компании «Производство легковых автомобилей» (имеет доступ на правах аренды к легковому конвейеру «ГАЗ»), захотели сделать акцент на сотрудничестве с Geely. намечен на весну 2026 года. При этом в самом Geely пока видео, на котором появился Geely Atlas с шильдиками «Волги».

Инвестиции в возрождение «Москвича» вряд ли окупятся

Попытки вдохнуть новую жизнь в легендарные в прошлом бренды может обернуться для производителей большими рисками, отметил в разговоре с «Лентой.ру» маркетолог, основатель компании «OFFЛАЙН» Никита Сенников. С наибольшей опасностью провала продаж, подчеркивает он, могут столкнуться производители в высокотехнологичных отраслях, таких как автопром или электроника. В подобных сегментах уровень конкуренции является особенно высоким, что в значительной степени усложняет выход «новых-старых» брендов на рынок. В этих отраслях покупатель традиционно ориентируется на качество выпускаемой продукции и инновации, используемые при ее создании. «Ставка на прошлое в высокотехнологичных сегментах скорее будет восприниматься как шаг назад», — поясняет аналитик.

Тактика «замены шильдика», на которую делают ставку при возрождении советских автобрендов, может отпугнуть потенциальных покупателей. Этот тезис подтверждают, в частности, низкие объемы продаж новинки концерна «Москвич». При максимальной ежегодной загрузке завода в 180 тысяч машин на производственной площадке в 2024-м на столичном заводе выпустили лишь немногим более 23 тысяч. Этот результат оставил концерн за бортом топ-10 самых популярных автобрендов — «Москвич» занял лишь 12-е место.

Выправить кризисную ситуацию не помог даже анонс флагманской новинки — семиместного семейного кроссовера «8». С момента запуска продаж в начале августа 2025 года лидерский центр «Рольф» в Химках отчитался о почти нулевой реализации этой модели. За две недели новинку приобрели лишь однажды. Официальная статистика, представленная самим концерном, оказалась не сильно лучше. В пресс-службе концерна, в свою очередь, заявили, что за месяц компании удалось реализовать только 24 экземпляра новой модели.

Реверс-брендинг хорошо работает в продовольственном сегменте

Более оптимистичные перспективы продаж при реверс-брендинге ожидают компании, выпускающие продукты питания и напитки, утверждает аналитик. В этих сегментах «эмоции располагают на покупки», поясняет Сенников. Вкусы и ожидания потребителей в подобных отраслях меняются менее стремительно, нежели в высокотехнологичных вроде электроники или автопрома. Соответственно, и шансов раскрутиться у «новых-старых» брендов там больше. Для компаний игра на ностальгии граждан по прошлому — относительно дешевый способ быстро привлечь внимание и вызвать доверие. «Компаниям не нужно заново раскручивать имя, достаточно снять пыль с уже существующего образа», — резюмирует эксперт.

Реверс-брендинг — прежде всего маркетинговый прием, основанный на сильном эмоциональном триггере, объясняет Сенников. У торговой марки должна быть богатая история, а ее продукция — вызывать у покупателей теплые эмоции и воспоминания, связанные с той или иной ушедшей эпохой. Именно хорошая узнаваемость, отмечает директор по маркетингу Объединенной чайной компании (ОЧК) Влада Осипова, позволила бренду «Беседа» успешно стартовать в России после возвращения марки на рынок в 2023 году. Так, по итогам первой половины 2025-го продажи этого чая в стране увеличились на 23 процента в годовом выражении. Нарастить реализацию бренду не помешала даже смена ценового позиционирования. Если в начале 90-х марка входила в экономсегмент, то спустя более 20 лет перешла в «средний», уточняет Осипова из ОЧК. С момента возобновления продаж компания улучшила качество сырья, а круглые пакетики заменили двухкамерными фильтр-пакетиками. «Если возрожденный бренд не будет развиваться и адаптироваться, он может остаться разовой акцией, не окупив вложений», — констатирует Сенников из компании «OFFЛАЙН».

Lada Niva — единственный пример успешного перерождения в российском автопроме

Единственным успешным примером перерождения в российском автопроме является модернизация советского полноприводного внедорожника — Lada Niva. Первый автомобиль завода «АвтоВАЗ» еще 5 апреля 1977 года. С тех пор прошло более 48 лет. За это время было выпущено свыше 2,2 миллиона автомобилей «Нива» различных модификаций, из которых почти четверть (более 500 тысяч единиц) Польше, Болгарии), так и на Западе (в Великобритании, Германии, Франции, Австралии, Канаде).

После развала СССР выпуск легендарной модели не прекратился. В новейшей истории России были сделаны в общей сложности семь модификаций «Нивы», включая разработанную совместно с General Motors Chevrolet Niva, версию «Тайга» и городскую версию 4x4 Urban и современную Niva Travel. С 2019 года и по сей день самой последней версией первого в стране полноприводного внедорожника служит трехдверная Lada Niva Legend.

Фактор хорошей узнаваемости до сих пор работает в случае с этими внедорожниками. За почти пятидесятилетнюю историю модели у нее появились ценители и поклонники не только в России, но и в Европе. Подобные клубы по интересам действуют, в частности, в Германии. В 2021 году в ФРГ издательство Motorbuchverlag приезжал на «Ниве» на избирательный участок в ходе региональных выборов в Тюрингии и Саксонии. В прессе машину политика тогда назвали «российским гелендвагеном», обыгрывая название культовой модели Mercedes-Benz G-Class Geländewagen (с немецкого — внедорожник).

Теплые эмоции вызывает Niva и в Швеции. В стране со схожим с российским непростым климатом, значительную часть территории которой занимают болота и лесные массивы, эта модель до сих пор высоко ценится среди коллекционеров, автолюбителей и даже среди музыкальных звезд. Весной 2023 года легендарный внедорожник даже Чехии. В этой европейской стране впервые узнали о Lada Niva в середине 1980-х. В то время в Чехословакии был популярен сериал «Гости» (Návstevníci, 1983), в котором участвовала легендарная модель. В октябре 2025-го в Чехии стартовали продажи обновленной версии, собираемой на заводе «АвтоВАЗа» в Азербайджане. В самой России рестайлинговая Lada Niva Travel и оригинальная Niva Legend стабильно входят в десятку самых продаваемых кроссоверов. В 2024-м первая модель Японии и Южной Кореи.

Возрожденные «Москвичи» и Volga рискуют повторить судьбу шведского Saab

В случае с «Нивой» прослеживается преемственность обновленных версий, чего нельзя сказать про обновленные «Москвич» и Volga. Стратегия «замены шильдика» может оказаться для них роковой. Представители старших поколений, которые успели застать расцвет двух марок, испытывают теплые чувства к знакомым названиям и логотипам, отмечает маркетолог Сенников. Подмена же привычных им автомобилей китайскими аналогами может оттолкнуть их от покупки. Миллениалы и особенно зумеры, на долю которых уже сейчас приходится 17,1 процента общемировых расходов всех поколений, особенно чувствительны к «подделкам».

На утрате исторической идентичности и преемственности в свое время обжегся шведский автобренд Saab. Компания Svenska Aeroplan Aktiebolaget была создана в 1937 году с конкретной целью — нарастить производство истребителей ради защиты нейтралитета скандинавской страны в преддверии Второй мировой войны. С этой задачей корпорация успешно справилась и после 1945 года переориентировалась на выпуск автомобилей премиального класса. Бренд сохранил авиационную изюминку. Выпускавшиеся на заводах в Тролльхеттане и Линчепинге модели отличались фирменным изогнутым остеклением, а их салон с кожаной обивкой сидений и подлокотниками во многом напоминал интерьер современных бизнес-джетов. Для полноты картины в салоне автомобиля даже устанавливались лампочки, требующие от пассажиров во время движения «пристегнуть ремни».

Первый серийный автомобиль, получивший название Saab 92, был выпущен в конце 1940-х. В середине 1950-х шведские инженеры полностью переработали машину — так появилась легендарная модель Saab 93, которая до сих пор считается ценным раритетом среди коллекционеров по всему миру. Двигатель получил дополнительный третий цилиндр, а передняя панель новинки стала первой с фирменной трапециевидной радиаторной решеткой. С 1969 года к ней добавился узнаваемый логотип с изображением грифона — мифического существа с туловищем льва и головой орла. Эти создания ассоциировались с благородством, силой и бдительностью. Они красовались не только на «Саабах», но и на других машинах концерна Volvo/Scania. До отделения бренда от головной структуры в 1989 году компания успела выпустить еще ряд моделей — от спортивных кабриолетов (Saab 94) до знаковой для бренда 99-й модели — двухдверного хэтчбэка с кузовом Сombi Сoupe, который в дальнейшем стал синонимом Saab. К слову, эту технологию спустя многие годы (с 1986-го) использовали при создании «Москвича-2141», который во многом напоминал своими очертаниями контуры самой продаваемой модели Saab 900. Это объяснялось сотрудничеством итальянского Fiat как со шведским, так и с советским автогигантами.

Первый тревожный звоночек для бренда поступил в 1989 году, когда руководство Volvo/Scania решило частично избавиться от Saab и продать половину акций компании концерну General Motors. Оставшуюся часть ценных бумаг американцы выкупили в 2000-м. Все последующие модели легендарного автобренда американцы Hyundai и Renault) GM продал компанию голландскому производителю эксклюзивных спорткаров — компании Spyker. Американцы согласились продолжать поставлять свои комплектующие для уже разработанных и готовых к серийному производству Saab 9-4X на базе Cadillac SRX и Saab 9-5 на базе Opel Insignia. Однако ничего путного из этого сотрудничества не вышло и спустя всего полгода после сделки, в конце 2011-го Saab Automobile объявил о банкротстве.

Вытянуть некогда передовой бренд из финансовой ямы США), выпущенные в эпоху владения концерном GM. В результате после затяжных судебных разбирательств с поставщиком комплектующих — компании Labo Test — Saab в середине 2010-х повторно признали банкротом с общей задолженностью свыше 5,5 миллиона евро. После производство машин перенесли в КНР, их стали выпускать под брендом NEVS, но с тем же названием 9-3. Но вскоре китайская компания сама оказалась на грани банкротства, а ее последний проект — электромобиль Emily GT так и остался на уровне прототипа и не дошел до серийного производства.

Последний же оригинальный автомобиль Saab Дании Клаус Спангорд. Модель 9-3 Aero Turbo 4 досталась ему за 465 тысяч шведских крон (примерно 4,1 миллиона рублей по нынешнему курсу валют). Легендарный же завод в Тролльхеттане, работавший непрерывно с 1947 по начало 2010-х, после более чем десятилетнего простоя оказался никому не нужен. Руководство головной компании Saab, выпускающей истребители и системы вооружения, в 2024 году все-таки решило распродать оставшиеся на предприятии прессы и производственное оборудование, тем самым поставив точку в богатой истории шведского автобренда.

Уникальность и технологичность крайне важны при реверс-брендинге

Вкусы и ожидания потребителей быстро меняются, и, если возрожденный бренд не будет развиваться и адаптироваться, он может остаться разовой акцией, не окупив вложений, подчеркивает маркетолог Сенников. Печальный опыт Saab — наглядное тому подтверждение. В условиях быстро меняющегося мира столь же стремительно видоизменяются вкусовые предпочтения потребителей, особенно, среди представителей молодых поколений, отмечает эксперт. Чтобы заинтересовать молодежь, ей нужно предоставить действительно уникальный товар.

Одним из успешных примеров возрождения исторических брендов можно считать часы «Ракета». Производство механизмов на Петродворцовом часовом заводе (одном из старейших промышленных предприятий России) стартовало в 1961 году, после полета в космос Юрия Гагарина. В советское время основной аудиторией предприятия были военные и космонавты. Бренд застал распад СССР и продолжил выпускать фирменные часы вплоть до начала 2000-х. Возрождать бренд в начале 2010-х вызвался французский предприниматель, граф Жак фон Полье (потомок дворянской семьи, покинувшей Россию после революции). Тогда же в совет директоров возрожденного предприятия вошел потомок династии Романовых — Ростислав Ростиславович. Именно он отвечал за дизайн выпускаемых на историческом заводе часов. Команду инженеров составили швейцарские специалисты с большим опытом работы на родине. Уникальность предприятия, помимо его исторической ценности (Петергофская гранильная фабрика основана в 1721 году по указу Петра I), состоит в том, что сотрудники «Ракеты» самостоятельно изготавливают все детали механизмов и собирают часы на одной производственной площадке. При этом для компании принципиально, чтобы вся продукция производилась исключительно вручную. «Так в мире работают всего пять крупнейших швейцарских производителей», — отмечал в 2013 году Фон Полье. После его отъезда из России в 2019 году дела предприятия перешли к его партнеру — бизнесмену Дэвиду Хендерсон-Стюарту.

Еще одним примером уникальности может по праву считаться возрожденный советский бренд мотоциклов «Урал». Ирбитский завод прославился прежде всего транспортными средствами с колясками. Для изготовления этих мотоциклов используются передовые отечественные и зарубежные комплектующие. Они оснащены четырехтактным оппозитным двухцилиндровым двигателем объемом 750 кубических сантиметров мощностью 41 лошадиная сила, 4-ступенчатой коробкой передач с задним ходом и карданным приводом заднего колеса. После 2022 года поставки некоторых деталей из-за границы оказались недоступны, в результате чего руководство Ural Motorcycles перенесло выпуск техники в Казахстан. Это обстоятельство не помешало компании сохранить ключевые рынки сбыта — США, Европу и Японию. Ценные мотоциклы есть в коллекции у звезд мирового шоу-бизнеса вроде голливудских актеров Брэда Питта, Джорджа Клуни и Юэна Макгрегора, а также солиста американской глэм-рок группы Aerosmith Стивена Тайлера. «Здесь важна не сама история бренда, а его легенда», — отмечает основатель компании «OFFЛАЙН» Никита Сенников. Подобного рода продукты будут актуальны вне зависимости от смены поколений, так как они сами по себе представляют большую историческую ценность. «Молодежь может не знать, что такое "Урал", "Ракета" или "Кама" (возрожденный советский бренд велосипедов, которые выпускались в Перми в 1970-1990-е годы — прим. «Ленты.ру»), но они ценят аутентичность, необычный дизайн, винтаж», — объясняет маркетолог.