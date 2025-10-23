Могут ли лишить прав за выезд на встречку, если разметка в снегу

Верховный суд России признал законным лишение прав водителя за повторный выезд на встречную полосу, даже если разметка занесена снегом в момент правонарушения. Об этом сказано в соответствующем решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

Житель Красноярска дважды нарушил ПДД, пересек сплошную линию разметки, его лишили прав. Однако в момент совершения второго правонарушения разметка была занесена снегом, он обратился в суд.

"Постановление исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №19 в городе Дивногорске Красноярского края от 24 февраля 2025 года (с учетом определения об исправлении описки от 26 февраля 2025 года), решение судьи Дивногорского городского суда Красноярского края от 08 апреля 2025 года и постановление судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в отношении Кандугашева Николая Николаевича по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 12.15 КоАП, изменить: указать на выезд Кандугашева Н. Н. на полосу, предназначенную для встречного движения, в зоне действия дорожной разметки 1.1. В остальной части данные судебные акты оставить без изменения, жалобу защитника Тесленко А. Н. - без удовлетворения", - сказано в документе.

Как говорится в решении суда, житель Красноярска Кандугашев был оштрафован на 5 тыс. рублей за выезд на полосу встречного движения. После этого он повторно совершил данное правонарушение, когда ехал по трассе "Енисей".

За повторное правонарушение был на год лишен водительских прав. В протоколе, составленном инспектором ДПС, было отмечено, что водитель "выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, через сплошную линию дорожной разметки 1.3", то есть через двойную сплошную. Когда протокол вступил в силу, водитель заявил протест, указав, что разметка была занесена снегом, и обратился в суд. Он заявил, что там была одинарная сплошная, а не двойная. Кроме этого, он указал, что разметка на данном участке занесена снегом. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции доводы водителя не поддержали, и тогда он обратился в Верховный суд.

Тот в своем решении подтвердил, что двойную сплошную мужчина не пересекал, однако и одинарную сплошную разметку пересекать нельзя. Кроме этого, в документе сказано, что из дорожных знаков в месте совершения правонарушения ясно, что в этом месте сплошная разметка, которую пересекать нельзя.