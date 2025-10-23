Почему некоторые участники рынка поддерживают новые правила утильсбора

Андрей Резников: новый утильсбор создает четкие сигналы для всех участников рынка

Индексация утилизационного сбора, которую поддержали ведущие автопроизводители и дилеры в России, стала не просто фискальной мерой, а мощным стимулом для структурного преобразования всего российского автопрома, создавая прозрачный и конкурентный рынок, считают автопроизводители, дистрибьюторы и дилеры.

Так, управляющий партнер компании «ДФ-Трейдинг» Андрей Резников отмечает, что эта мера выходит за рамки обычного протекционизма и создает четкие экономические сигналы для всех участников рынка. Для потребителей покупка машин из недружественных юрисдикций становится менее привлекательной, а преимущество получают производители, готовые инвестировать в российскую промышленность и создавать добавленную стоимость на месте.

Кроме того, это мера по защите экономического суверенитета, призванная остановить утечку капитала в экономики стран, применяющие санкционные режимы.

При этом вопреки опасениям, серьезного роста розничных цен не произошло благодаря острой конкуренции и значительным товарным запасам.

Любопытный положительный эффект коснется и владельцев подержанных автомобилей, особенно гибридов и мощных премиальных моделей, отмечает эксперт.

Рыночная стоимость их машин может ощутимо вырасти, поскольку уплаченный когда-то утильсбор капитализируется в цене. Это создает мощный стимул для обновления всего парка: продав подорожавшую машину, владелец может направить выручку на покупку нового локализованного в России автомобиля, где рост цен сдерживается конкуренцией.

Параллельно новые правила ускоряют переход от простого импорта к полноценной локализации производства на свободных мощностях в стране, что подтверждается растущими темпами выпуска, особенно в сегменте электромобилей и гибридов.

Для конечного клиента выгода заключается в повышении защищенности. Новые условия способствуют тому, что практически весь поток автомобилей, включая параллельный импорт, будет идти через профессиональных дилеров, считает генеральный директор ГК «Рольф» Светлана Виноградова.

Это означает, что покупатель получит полноценные гарантии по Закону о защите прав потребителей, что недоступно при «серых» схемах ввоза.