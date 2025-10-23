Эта российская марка оставила позади Chery: надолго ли?

Бренд Tenet всего за несколько месяцев стал одним из пяти ведущих автопроизводителей в России, обойдя по объему продаж свою материнскую компанию Chery. Согласно данным «Автостата», на 41-й и 42-й неделях текущего года дилеры продали 1689 и 1760 автомобилей Tenet, в то время как Chery уже не входил в пятерку. Хотя Tenet считается молодым игроком, он, на самом деле, представляет собой новое имя знакомых россиянам китайских автомобилей Chery.

© За рулем

Ключевой момент заключается в том, что теперь Tenet предлагает локализованные версии «китайцев», выпуск которых организован на территории бывшего завода Volkswagen в Калужской области. Это способствует тому, что автомобили Tenet могут участвовать в госпрограммах льготного автокредитования и лизинга, и со временем они смогут поступать в такси при достижении определенных показателей. Планы компании Tenet амбициозны: произвести до 200 тысяч автомобилей в год и открыть более 200 дилерских центров в 90 городах России. В данный момент Tenet и Chery используют одни и те же торговые площадки, но дилеры подчеркивают, что это временная мера и замещение моделей неизбежно. Эксперты выразили реалистичный взгляд на происходящее. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что успех Tenet будет зависеть от скорости ухода Chery с рынка.

Ключевыми факторами здесь остаются цена и ассортимент: стоимость автомобилей Tenet ниже, а объем поставок постепенно увеличивается. В компании «Рольф» подчеркивают, что успех Tenet обусловлен логистическими факторами, а не предпочтениями покупателей.

«Эти автомобили ничем не отличаются, кроме названия. Выигрывает тот, у кого больше автомобилей в наличии», – заявили в компании.

Рынок постепенно готовится к переменам: независимый эксперт Георгий Вихров утверждает, что это закономерный этап, и рано или поздно Chery уступит место Tenet. В долгосрочной перспективе эти марки не будут существовать одновременно.

