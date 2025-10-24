Чем грозит закон против скручивания пробега от РОАД

Накануне стало известно о разрабатываемом законопроекте ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Основные его положение - определение понятий игроков рынка, внедрение электронного паспорта автомобиля, положения о жизненном цикле и утилизации - всего более 50 статей. Почему в РОАД работают над "Законом об обороте автомобилей", к чем его принятие может привести, и какая альтернатива есть, рассказал в беседе с "Российской газетой" глава "Национального автомобильного союза" (НАС) Антон Шапарин.

© Российская газета

"В данном случае мы считаем, что мера, конечно, глубоко избыточна, потому что все вещи, связанные с историей автомобиля, должны храниться в ее электронном ПТС этой машины", - сказал Шапарин.

Он отметил, что для реализации предлагаемого РОАД законопроекта будет необходимо полностью переделать граждански кодекс РФ.

"А принятие этого законопроекта ничего не исправит, это должна быть комплексная реформа. Понятно, что хорошо было бы иметь в России аналог системы Carfax, но дилеры - это последние, с кем нужно ее выстраивать, все должно выстраиваться на основе электронного ПТС", - высказал свою позицию глава НАС.

В автомобильных кругах обсуждаются последствия "Закона об обороте автомобиля", разрабатываемого РОАД: дилеры хотят забрать себе техосмотр и автосервис.

"РОАД пытается найти хоть какую-то пользу от себя, потому что все видят, что дилеры вымирают как класс, скоро они будут не нужны, так как продажи автомобилей будут осуществляться напрямую, ремонт тоже у дилеров никто не особенно жаждет получить, поэтому они пытаются хоть как-то переизобрести себя", - поделился своим мнением с "РГ" Шапарин.

Также он отметил, что меры, которые пытается предпринять РОАД, чересчур избыточны: