Россиянам рассказали, что делать, если ГИБДД выставила необоснованный штраф

В случае, если водителю пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было, ему стоит написать жалобу в суд. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было, необходимо подать соответствующую жалобу вышестоящему должностному лицу либо в районный суд, в зависимости от того, как было зафиксировано данное правонарушение», — рассказал юрист.

По его словам, если нарушение зафиксировано с помощью камеры автоматической фотовидеофиксации, то жалоба подается в районный суд по месту нахождения этой камеры. При этом, если же правонарушение было зарегистрировано каким-либо сотрудником, допустим, сотрудником Госавтоинспекции, то жалоба в районный суд подается по месту нахождения органа, который вынес это постановление.

Воропаев также отметил, что жалоба обычно подается начальнику того подразделения, сотрудник которого вынес соответствующее постановление.