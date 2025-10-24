Можно ли объезжать автобус на остановке через сплошную

Вернемся к вечному вопросу: если водитель объезжает автобус на остановке через сплошную линию разметки — это нарушение? На него отвечает автор канала «Гид по Правилам дорожного движения».

© ГлагоL

Закон здесь совершенно конкретно говорит, что сплошную пересекать нельзя ни при каких обстоятельствах. Это считается выездом на встречку. За такое нарушение вас ждет штраф до полутора тысяч рублей при объезде препятствия, 5000 рублей — без препятствия. А в самых тяжелых случаях и до лишения прав на полгода недалеко.

Кстати, ПДД определяют препятствие как неподвижный объект на полосе, не позволяющий продолжить движение. Если автобус остановился с нарушением — он не считается препятствием. Часто трактуют так: «остановка в соответствии с ПДД», но это подразумевает законную остановку. Автобус, стоящий менее чем за 3 метра от сплошной линии, нарушает п.12.4 ПДД, поэтому объезд через сплошную не может квалифицироваться как объезд препятствия.

Автобус не всегда мешает движению, но если он пересек сплошную, то вся разница между «остановкой» и «просто стоящей машиной» теряется.

Ранее «ГлагоL» писал о том, как вести себя в ситуации, когда машину продали, а штрафы до сих пор приходят. Решается это всего за несколько шагов, хотя и звучит страшно.