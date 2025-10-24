Viatti Nordico 2: плюсы и минусы новых российских шин

Чем ближе зима - тем больше забот у автовладельцев. Кроме стандартных работ по проверке и замене технических жидкостей одна из главных процедур - это смена летней резины на зимнюю. Не так давно мы рассказали о том, как сэкономить при выборе шин. Теперь же у нас на тесте оказалась одна из главных новинок бюджетного сегмента этого сезона - Viatti Nordico 2. Все о плюсах и минусах российской модели - в материале "РГ".

В Viatti отмечают, что новая модель разработана с учетом климатических и дорожных условий России - от гололеда и укатанного снега до мокрого асфальта и перепадов температур.

Одна из главных особенностей Nordico 2 - шипы со стальным корпусом и сердечником из карбида вольфрама.

Благодаря новым технологиям уменьшается износ "когтей", обеспечивается надежное сцепление, снижается вероятность выпадения шипов при пробеге. Также по сравнению с 92 шипами в покрышках первого поколения новинка приросла ими сразу на 80%, что обещает сокращение тормозного пути на льду на 25%.

Протектор тоже заслуживает внимания. Волнистые 3D-ламели с запатентованным дизайном увеличивают длину контакта с дорогой, а попеременное расположение протекторных линий снижает уровень шума.

Есть и интересные решения - в протекторе реализован запатентованный ступенчатый индикатор уровня износа, а также фигурные элементы рисунка вокруг шипов, собирающие ледяную крошку с эффектом щетки.

Теория - это, конечно, хорошо, но лучше все сразу проверить на практике. При резком ускорении пробуксовка на обычном асфальте практически отсутствует, автомобиль стабильно проходит повороты и сохраняет заданное направление при экстренном торможении.

А все из-за того, что в направленном протекторе находятся ромбовидные блоки в центральной части, которые имеют особую конструкцию с ломаными боковыми гранями, что создает множество дополнительных сцепных кромок. И курсовая устойчивость, и управляемость при маневрировании у шины на более высоком уровне, чем у предшественницы.

В условиях езды по снежной каше в черте города Nordico 2 радует. Канавки эффективно отводят слякоть и талую воду из пятна контакта, а пересмотренные ламели, нарезанные в шашках протектора, обеспечивают уверенное сцепление на укатанном снегу и льду.

Покрышки отлично цепляются за дорогу в поворотах, при этом обеспечивая низкое сопротивление качению при движении по прямой.

В городских условиях, где постоянно приходится сталкиваться с различными неровностями - от мелких выбоин до крупных стыков - Viatti Nordico 2 показывает себя отлично. При проезде через стыки асфальта нет того резкого удара, который часто ощущается на других моделях.

"Лежачие полицейские" преодолеваются практически незаметно. Конечно, если ехать на высокой скорости, то удар будет ощутим, но при соблюдении скоростного режима прохождение этих искусственных неровностей происходит очень комфортно.

При этом понятно, что без недостатков не обошлось. Из-за большого количества шипов шины все-таки отчетливо слышно. С другой стороны - это можно сказать практически про все модели с "когтями". От этого никуда не деться.

Viatti Nordico 2 сейчас можно купить по цене от 4200 рублей за шину размера 195/65 R15. Среди прямых конкурентов в этом ценовом сегменте можно выделить несколько интересных моделей. Например, LingLong GreenMax Winter Grip 2 стоит около 5300 рублей за аналогичный размер. У этой шины впечатляющее количество шипов - 252 штуки на 16-дюймовой покрышке.

Кроме того, есть Landsail ice STAR iS33, за которые нужно отдать минимум 5000 рублей, Hankook Winter i*Pike RS2 (от 5820 рублей), Gislaved Spike Control (от 6290 рублей) и еще одна новинка этого сезона - Cordiant Sno-Max 7000 (от 6070 рублей).