«За рулем» показал, на чем и как медики возили в СССР заболевших граждан

© За рулем

Микроавтобусы РАФ, или просто «рафики», в СССР знали все. В первую очередь, благодаря полезной общественной работе. Микроавтобусы в частное пользование в Советском Союзе не продавали. Они работали в государственных учреждениях. Но еще больше «рафики» знали по маршрутным такси и, конечно, по каретам скорой помощи.

РАФ-977 делали с 1958 года. Машину постоянно модернизировали. В основном, улучшали и усиливали кузов. Кузов у автомобиля несущий – на мощном основании и с полом из толстой водостойкой фанеры.

РАФ-977ДМ последнего поколения выпускали с 1968 года. В том числе санитарную модификацию РАФ-977ИМ. По сути, она была единственным в Союзе автомобилем такого класса. УАЗ-«буханка» – все-таки иная история.

РАФ – брат Волги

РАФ создали на базе агрегатов и узлов Волги ГАЗ-21. От нее, в частности, достались фары, колеса с 15-дюймовыми шинами и волговскими колпаками.

От ГАЗ- 21 у машины вообще очень многое. В этом были не только плюсы, но и существенные минусы автобуса.

Под крышкой между сиденьями расположен нижневальный мотор ЗМЗ-21 объемом 2,45 л и мощностью 75 л.с. С ним в паре работает волговская трехступенчатая коробка передач. А поскольку расположена она за водителем, к коробке сделали хитрый привод, а рычаг закрепили на кожухе двигателя.

У такого расположения силового агрегата есть и недостатки, и достоинства. Минусы – тесная двухместная кабина, шум и жар, которые идут от двигателя. Впрочем, шум в основном утомлял в дальних поездках. А это не про городскую скорую. Плюсы компоновки – возможность обслуживать и ремонтировать двигатель в тепле и уж точно под крышей.

Еще одно преимущество унификации с Волгой – относительная доступность запчастей, что во времена молодости «рафика» было особенно важно для автобаз: дефицит не обходил стороной и госучреждения.

Медкабинет на колесах номер 977

Медикам в микроавтобусе было достаточно просторно. Можно было не только сопровождать больного, но и работать. Правда, потолок здесь низкий. Но в 1960-х годах такими же были и зарубежные автомобили скорой помощи.

Под потолком подвешены вторые носилки. Рядом – штатный крюк для капельницы. В шкафах – медицинское оборудование. Есть аппарат искусственного дыхания и даже кардиограф. В задней части стоит дополнительная печка.

РАФ стал великой революцией в мире советских карет скорой помощи. До него на вызовах работали, в основном, машины, представляющие собой будки на грузовых шасси ГАЗ-51 со всеми вытекающими грузовыми свойствами хода.

Существовали и «санитарки» на базе легковых машин: Победы ГАЗ-М20, ГАЗ-12 ЗИМ, ЗИС-110, универсала ГАЗ-22Д Волга. У них, конечно, был мягкий, комфортный ход. Но и больному, и медикам в них тесно. Сопровождать – можно, работать на ходу – проблематично.

У РАФ-977ИМ и места было вдоволь, и ход был мягкий. Конечно, издержки мягкого комфортного хода РАФа – жуткие крены в быстрых поворотах и низкая надежность передней волговской подвески. Сзади стояли усиленные рессоры. Но передняя независимая пружинная шкворневая подвеска была, конечно, не рассчитана на автомобиль полной массой больше двух с половиной тонн. Постоянный износ резьбовых втулок и подшипников шкворней считался нормой. Особенно если все это не смазывать вовремя. Если смазывать постоянно – подвески ходили подольше, но рекорды не ставили.

Мотора мощностью 75 сил и сегодня в городе, в общем-то, хватает. Тем более, что двигатель тяговитый. А вот с тормозами примерно та же история, что и с подвеской. Барабанные тормоза без усилителя от Волги на этой тяжелой машине работают на пределе во всех смыслах.

По управляемости 977-й РАФ вполне соответствует большинству зарубежных аналогов тех лет. Усилителя руля, понятно, нет, но это, может, и к лучшему: и без него связь руля с колесами не идеальная, а с усилителем была бы еще хуже.

Вместо итога

Название «рафик» в советскую эпоху произносили, как дружеское прозвище хорошего знакомого. Машины, особенно санитарные, стали привычной частью больших и малых городов. Они ведь яркие, а потому особенно заметные.

Такие «санитарки» сыграли немало ролей второго плана во множестве художественных картин самых разных жанров. Эти фильмы сегодня – очень полезное пособие для реставраторов и создателей реплик РАФов. Кто бы тогда мог такое предполагать?

РАФ-977ДМ и 977ИМ в Риге делали до 1976 года. Грузовые и грузопассажирские варианты Ереванский завод выпускал до 1994 года.

Несмотря на то, что у многих граждан с такими «санитарками» связаны не самые приятные воспоминания, они все же оставили о себе добрую память.