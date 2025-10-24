Названы самые популярные подержанные авто от 1 до 3 млн рублей

Эксперты "Авто.ру" проанализировали рынок подержанных автомобилей в ценовом сегменте от 1 до 3 млн рублей и выяснили, что за год количество предложений выросло на 44%. Исследование охватывает третий квартал 2025 года.

© РИА Новости

Несмотря на увеличение числа объявлений, структура спроса практически не изменилась: 86% предложений по-прежнему приходится на автомобили европейских, японских и корейских марок.

Доля китайских брендов выросла с 2% до 3%, тогда как отечественные и американские модели занимают оставшиеся 11% рынка.

Средний возраст автомобилей в этом ценовом диапазоне составил чуть более 10 лет, а средний пробег - 160 тысяч километров. Годом ранее эти показатели были на уровне 9,5 лет и 150 тысяч километров соответственно, что отражает постепенное старение предложения на вторичном рынке.

О быстром устаревании автопарка страны ранее заявил автоэксперт Олег Мосеев.

Наибольший интерес покупателей вызвали традиционно популярные модели массового сегмента. Лидером рейтинга стала Toyota Camry возрастом от 10 до 14 лет, которая год назад не входила даже в десятку самых востребованных машин. На втором и третьем местах расположились Skoda Octavia и Kia Sportage того же возраста.

В первую пятерку также вошли Kia Rio (6-7 лет) и Volkswagen Tiguan (10-14 лет). Далее в рейтинге следуют Mercedes-Benz E-Class, Hyundai Solaris, Kia K5, Hyundai ix35 и Volkswagen Polo.