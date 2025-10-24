Пять "фишек" Geely Cityray: кому подойдет китайский кроссовер

Если компактный кроссовер Geely Coolray не отвечает по габаритам запросам семейных покупателей, а Geely Monjaro великоват и дороговат, то таким людям стоит присмотреться к SUV, занимающему нишу между двумя этими "крайностями". Именно для таких покупателей "РГ" рассказывает о пяти важнейших особенностях Geely Cityray.

Средний размер

Geely Cityray даром что стремится копировать старшую модель внешне, технически делит платформу с младшим кроссовером Coolray, которому даст фору в 130 мм по длине и 55 мм по ширине. Прибавка к высоте и колесной базе тоже ощутима - 35 мм и 101 мм. Да и по недрам багажного отделения старшая модель намного впереди - 571 литр против 330 литров. В подполье, кстати, хранится "докатка" и инструмент, предусмотрен двухуровневый пол и боковые ниши, а пятая дверь оснащена сервоприводом. Geely Cityray превосходят по габаритам также и большинство конкурентов в классе.

По сути, это "среднеразмерник", играющий на поле компактных SUV. Такие размеры позволяют чувствовать себя уверенно как в городе, так и на трассе, тем более что платформа, хоть и исключительно переднеприводная, заточена на маневренность и азартную управляемость.

Заявленный дорожный просвет Cityray - 185 мм, достаточно для того, чтобы без опаски парковаться у бордюров. Однако внушительное межосевое расстояние (1701 мм) и большие кузовные свесы - не лучшее подспорье при движении по пересеченной местности. Зато автомобиль уверенно стоит на скоростной прямой. Кстати, колеса в старших комплектациях - более взрослые, чем у младшего Coolray - размерностью 235/45 R19 - еще одно слагаемое хорошей курсовой устойчивости и управляемости.

Салон в стиле хай-тек

Первое, на что обращаешь внимание в салоне, - вертикально ориентированный 13-дюмовый тачскрин медиасистемы. Такое окно в мир цифровых технологий - это крупные картинки системы кругового обзора и навигационного софта, которые, кстати, удобно транслировать со смартфона через специальное бесплатное приложение AUTO DO или по протоколам Apple CarPlay и Android Auto (через отдельный блок). Однако у крупного экрана есть и минусы. Во-первых, на него завязаны многочисленные функции бортовой электроники, включая климат, подогревы, регулировка внешних зеркал и передних сидений и даже управление панорамной крышей.

К тому же, сказать, чтобы тачскрин активировался в считанные секунды после пуска двигателя, нельзя, приходится немного подождать. В темное же время суток такой экран светит в лицо водителю, отвлекая от дороги. Иными словами, дисплейный гигантизм, мода на который пошла, в свое время, с подачи Tesla, мы не приветствуем.

Тем не менее, похвалим "мультимедийку" за логичное и насыщенное меню, устроенное по логике смартфонов. Узкая 10,25-дюймовая цифровая приборка при этом несколько перегружена информацией. Помимо показателей скорости тут расположились данные аудиосистемы и датчиков давления в шинах, которые можно дополнить цифровой моделью дороги.

При этом изменить конфигурацию щитка невозможно, проекционный же дисплей не предусмотрен. Отметим также отлично спрофилированные кресла водителя и переднего пассажира с электрорегулировками в старших комплектациях. Сзади - просторно, спинка дивана не регулируется, но наклонена достаточно сильно, сидеть удобно. Предусмотрены свои дефлекторы, а также обогрев и спинки, и подушки, но отдельных кнопок включения нет - нужно просить водителя - он активирует подогрев через тачскрин. Наконец, салон подчеркнуто не буржуазен. Мягким пластикам и дорогому декору компоновщики предпочли авангардные фактуры вкупе с упомянутой подсветкой и симпатичные вставки из экокожи.

Добавили драйва

Несмотря на общее с Coolray шасси, задняя подвеска Cityray многорычажная, а не полузависимая, как у младшей модели. Реечное рулевое управление с электроусилителем обеспечивает хорошую обратную связь. Руль при этом достаточно острый и точный. Подвеска плотная, собранная и одновременно энергоемкая. Она позволяет уверенно проходить повороты на высокой скорости, хорошо противостоит кренам и при этом справляется с неровностями дороги. Тем не менее, на асфальте с колейностью проявляется рыскание - дают знать о себе большие 19-дюймовые колеса с достаточно низким профилем. В том числе поэтому имеет смысл выбрать 18-дюймовые покрышки, предлагающиеся в младших комплектациях.

Бензиновый 1,5-литровый силовой агрегат развивает 147 л.с. и 270 Нм и обеспечивает в паре с 7-ступенчатым преселективным "роботом" на удивление неплохую динамику. Варьировать ее помогают предустановки Eco, Comfort, Sport и Smart (адаптивный), зашитые в меню.

Впрочем, есть и несколько критических замечаний. Прежде всего, при смене передач через нейтраль (особенно при включении "реверса" из "драйва") коробка "думает" чрезвычайно долго. Плюс к тому, сохранен алгоритм переключений с двумя качаниями селектора (второй - подтверждающий), что также мало кому нравится. При этом Cityray вполне экономичен. Расход на трассе порядка 7 л/100 км - в порядке вещей. В городе, правда, выходит лишь на литр-два больше.

Передовая электроника

Конкурентным преимуществом модели, как и других Geely, являются экраны с высоким разрешением, разработанные, как и ПО медиацентра, при сотрудничестве с компанией Meizu. На выходе имеем высокодетализированную картинку с камер кругового обзора, эффективную защиту от бликов и логичные алгоритмы навигации по меню. Комплекс электронных ассистентов основан на системе ADAS второго уровня.

Система предотвращения столкновений обнаруживает здесь не только автомобили, но и пешеходов и велосипедистов. Адаптивный круиз-контроль автоматически поддерживает безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта, работая в диапазоне скоростей 0-150 км/ч. В связке с системой активного контроля рядности этот помощник выдает де-факто функционал частичного автопилота, позволяя экономить силы в дальних переездах. Это тот случай, когда Geely грамотно использует наработки дочернего бренда Volvо.

То же касается безупречно работающей системы контроля слепых зон с очень информативными индикаторами в зеркальных элементах. Полезна также система помощи при выезде задним ходом - обнаруживает автомобили и пешеходов и при угрозе столкновения подает сигнал. Корректно работает также и система распознавания дорожных знаков - в целом без ошибок считывает знаки, указывающие на ограничение скорости, и оповещает водителя, если он превышает допустимый лимит.

"Много машины"

Что же в итоге?

Cityray заметно крупнее и, условно говоря, взрослее младшего Coolray при сопоставимой динамике. Курсовая устойчивость из-за увеличенной колеи и колесной базы, как и из-за более крупных колес, даже выше. При этом цены на младший кроссовер начинаются с 2 675 000 рублей, на Cityray - c 2 800 000 рублей. Иными словами, переплата за пространство, комфортные решения и статус составляет чуть более 100 000 рублей. А значит, и вопрос, какую из двух моделей выбрать, риторический, особенно если машина выбирается людьми семейными, с детьми, дачами, домашними животными и тягой к путешествиям.

Стоит учитывать также обширные "зимние" опции: подогрев передних и задних сидений, руля, зеркал, форсунок стеклоомывателя, зоны покоя стеклоочистителей или всей поверхности лобового стекла (в старших исполнениях). Играет роль также увеличенный топливный бак - 51 л (на 6 л больше, чем у родственного Coolray) и достойная для таких внешних габаритах и форм-фактора экономичность.