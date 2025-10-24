Кроссовер JAC JS6 прошел испытания: названа главная "фишка"

Эксперт "За рулем" Илья Хлебушкин протестировал китайский кроссовер JAC JS6 и рассказал о его сильных сторонах.

Он отметил, что владельцы часто сталкиваются с проблемой увеличения объема багажника. Для этого нужно снять шторку, которая затем создает неудобства. Ее приходится убирать в салон или временно размещать в другом месте.

Однако в JS6 эта проблема решена. Под фальшполом, в нише для запасного колеса, предусмотрено специальное отделение. Боковые стенки имеют резиновые фиксаторы, которые надежно удерживают штору на месте.

В итоге она всегда под рукой, занимает минимум места и не мешает пассажирам внутри. Хлебушкин высоко оценил эту простую и практичную идею, сравнив ее с подходом чешской Skoda при разработке интерьеров.

В России JAC JS6 представлен с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 174 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым "роботом" с двумя "мокрыми" сцеплениями.

На выбор покупателей доступно два вида исполнения: Comfort и Luxury. Цены составляют 2 599 000 и 2 799 000 рублей соответственно.

В базовой комплектации кроссовер оснащен четырьмя подушками безопасности, кожаным салоном, круиз-контролем, задним парктроником, 12,3-дюймовыми дисплеями для приборной панели и мультимедиа.

Версия Luxury предлагает дополнительные опции: боковые подушки безопасности, регулируемые передние кресла, климат-контроль, панорамная крыша и светодиодная оптика.

