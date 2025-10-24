Как изменилась Lada Niva Travel с новым мотором

АвтоВАЗ обновил Lada Niva Travel. Самое главное - внедорожник получил новый мотор, который изменил модель. Как именно - в нашем обзоре.

© Российская Газета

Начнем с того, чего не хватало предыдущему поколению. Мощности и момента. Так что теперь под капотом Niva Travel расположился мотор объемом 1,8 литра, являющийся симбиозом 16-клаппаного низа (блока цилиндров) и восьмиклапанного верха (головка блока). Этот инженерный союз позволил повысить мощность силового агрегата до 90 л.с, а крутящий момент до 150 Нм. Казалось бы, что это совсем небольшой прирост, однако не стоит забывать о том, что даже небольшое увеличение мощности требует существенных доработок силовой трансмиссионной линии, подвески, рулевого управления и тормозов. Так что начнем по порядку.

Коробка передач подверглась усовершенствованию в части шестерни 5-й передачи. Теперь она в состоянии выдерживать больший крутящий момент. Любопытно, что эта доработка потребовалась по довольно неожиданной причине. Более мощный мотор позволил водителю активнее задействовать именно 5-ю передачу, причем и при движении на относительно невысоких скоростях. Поскольку возросла нагрузка на задний дифференциал, пришлось усиливать и его. Новые сателлиты в состоянии выдержать больший момент. Рост скорости потребовал изменений и в подвеске. В наибольшей степени это коснулось передней части авто.

Появился более мощный стабилизатор поперечной устойчивости, были доработаны амортизаторы и поворотные кулаки. В результате передние колеса получили отрицательное плечо обкатки, что положительно сказалось на управляемости. Пружины получили более высокую жесткость за счет использования технологии холодной навивки. Кстати, при этом, они стали несколько тоньше. Благодаря этому автомобиль стал активней и точнее реагировать на поворот руля. Конечно, улучшение динамических характеристик потребовало использования и более мощных тормозных механизмов. Теперь спереди устанавливаются вентилируемые диски диаметром 282 мм. Для улучшения охлаждения мотора была увеличена решетка радиатора.

Также внедорожник оснастили светодиодной оптикой, которая существенно повлияла на уровень освещенности. В результате, дальность эффективной работы ближнего света увеличилась с 80 до 120 метров. А дальнего до 230, на фоне 190 метров предыдущей версии, использующих галогенные лампы. Кстати, масса нового мотора по сравнению с предыдущей версией снизилась на 25 килограммов. Что для такого компактного автомобиля довольно существенно. Внутри больших изменений не произошло. Небольшой экран информационно-развлекательной системы вполне соответствует интерьеру внедорожника и в ней живет "Алиса" и прочие полезные приложения от "Яндекса". Кстати суммарно обновленной Niva Travel появилось более 100 новых деталей и компонентов.

Так что на ходу?

Подвеска довольно неплохо ведет себя на асфальте. Машина стала явно острее реагировать на руль. В результате внедорожник уверенно ведет себя на дуге поворота, не пугая непредсказуемостью и внезапным переходом от недостаточной управляемости к избыточной. И даже свободно мигрирующий между колесами крутящий момент не создает проблем.

При начале маневра машина в меру активно загружает внешнее переднее колесо, позволяя без особых проблем и нервозности направить автомобиль в нужную сторону. Мелкие неровности старательно отфильтровываются подвеской, сохраняя приемлемую курсовую устойчивость. При этом инженерам удалось избавиться и от "козления", характерного для машин с короткой базой. То есть баланс настроек передней и задней подвесок лично у меня не вызвал никакого отторжения. И это здорово.

Тормозов вполне хватает для того, чтобы замедлить автомобиль как в рабочем, так и в экстренном режимах. ABS производства "Итэлма" неплохо реагирует на блокировку колес при экстренном торможении и сохраняет курсовую стабильность авто и, при необходимости, управляемость. При переходе на бездорожье машина с легкостью гребет всеми колесами. А подвеска полностью выполняет свою задачу. А задача довольно проста. Сохранять постоянный контакт с дорогой и не допускать критических раскачек кузова в продольном, поперечном и вертикальном направлениях. И здесь новая Niva Travel ведет себя уверенно.

Кстати, хотелось бы отметить и то, что на сыпучих покрытиях машина по-прежнему активно реагирует на поворот руля и может без особых проблем выбираться из колеи. Все-таки работа над подвеской положительно сказалась и на характеристиках внедорожной управляемости.

Наличие понижающего ряда и блокировки кратно увеличивают крутящий момент и проходимость. Конечно, это совсем не значит, что автомобиль нельзя засадить, но его внедорожный потенциал не вызывает сомнений. Тем более, что при таких габаритах кузова в сочетании с колесной базой удалось получить очень неплохие геометрические характеристики проходимости.

Впрочем, вернемся на асфальт. Конечно, Niva Travel трудно отнести к автомобилям, в салоне которых царит полная тишина. Машина звучит, но она стала намного тише своего предшественника. По некоторым позициям удалось уменьшить шум на 15-14 ДБ. В то же время при приближении к отметке в 100 км/ч те, кто находятся внутри, начнут слышать шум трансмиссии. В создании уникальной звуковой композиции участвуют и коробка передач, и раздатка, и задний дифференциал. А если вы обладает музыкальным слухом, то сможете различить и изысканный аккомпанемент карданных валов. Но при этом аэродинамических шумов на удивление мало.

Салон Niva Travel особых изменений не претерпел. Пластик отделки утилитарен. Разбросанные по передней панели кнопки могут удивить зумера, однако для человека с опытом они проблем точно не создадут. Рычаг управления коробкой удобен, как и рычаг, позволяющий выбрать режимы работы трансмиссии, однако пространство вокруг них, на мой взгляд, могло бы быть организовано и более рационально. Поскольку неглубокие ниши сложной формы трудно использовать рационально. Даже удобно расположить мобильный телефон может быть непросто.

Подлокотник водительского сиденья непосредственно водителю не нужен. Ведь на этом авто приходится довольно активно переключать передачи. Однако его можно откинуть на 180 градусов - тогда он становится удобным подстаканником для пассажиров заднего ряда. На второй ряду, к слову, комфортно ощущать себя смогут только двое. А в случае путешествий на большие расстояния вещам в багажнике места может и не хватить. Однако у Niva Travel есть вполне рабочие реслинги для установки багажного бокса.

Резюме

Конечно, обновленная модель по динамике стала намного лучше. Также теперь разгон с нуля до "сотни" занимает 16,2 вместо 18,6 секунд. Но главное достижение относится к разгону от 80 до 120 км/ч. И вот здесь прирост динамики уже очень серьезный. Было 47 секунд, а стало 25,6! И это существенно улучшило эксплуатационные характеристики машины.

Ведь раньше обгон на таких скоростях для владельцев внедорожника был реальной проблемой. Да и плане управляемости Niva Travel сделан шаг вперед, хотя на фоне современных китайских кроссоверов спортсменом он не выглядит.

И здесь мы подходим к главному. К экономике. Ведь одной из важнейших характеристик современных авто является цена. Причем, не только цена приобретения, но и цена владения. Совокупная стоимость ТО-0, ТО-1, ТО-2, ТО-3 и ТО-4 на интервале пробега 60 000 км составит всего 65 170 рублей. И это, что удивительно, дешевле аналогичных затрат на предшественницу, которые составляют 71 830р. И вот по этим показателям у внедорожника от АвтоВАЗа конкурентов точно нет.

Продажи обновленной Lada Niva Travel начнутся до конца года, тогда же будет объявлены цены на модель.