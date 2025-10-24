Подсчитано, как влияет маркировка на цену запчастей в России

В РФ ожидают рост цен на запчасти для машин из-за маркировки. Законодательные нововведения в ближайшие несколько месяцев приведут к резкому росту цен на большинство товаров на российском рынке. Так, уже подсчитано, что обязательная маркировка автотоваров увеличивает их стоимость примерно на 10%, а ожидаемое повышение НДС и связанный с ним рост издержек на логистику приведут к резкому росту цен уже в начале будущего года.

© Quto.ru

По предварительным оценкам, стоимость автокомпонентов вырастет минимум на 20%. Помимо этого, волна подорожания ожидается после введения пошлины на внесение сведений о маркированных товаров в систему «Честный знак».

Сегодня обязательной маркировке подлежат шины, моторные масла, различные смазки, а также охлаждающие и тормозные жидкости. В ближайшем будущем действие закона распространится на фильтры, свечи зажигания, тормозные механизмы, двигатели, подшипники, генераторы, стёкла, колёсные диски.