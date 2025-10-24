Подсчитано, как влияет маркировка на цену запчастей в России
В РФ ожидают рост цен на запчасти для машин из-за маркировки. Законодательные нововведения в ближайшие несколько месяцев приведут к резкому росту цен на большинство товаров на российском рынке. Так, уже подсчитано, что обязательная маркировка автотоваров увеличивает их стоимость примерно на 10%, а ожидаемое повышение НДС и связанный с ним рост издержек на логистику приведут к резкому росту цен уже в начале будущего года.
По предварительным оценкам, стоимость автокомпонентов вырастет минимум на 20%. Помимо этого, волна подорожания ожидается после введения пошлины на внесение сведений о маркированных товаров в систему «Честный знак».
Сегодня обязательной маркировке подлежат шины, моторные масла, различные смазки, а также охлаждающие и тормозные жидкости. В ближайшем будущем действие закона распространится на фильтры, свечи зажигания, тормозные механизмы, двигатели, подшипники, генераторы, стёкла, колёсные диски.
«Рост цен на запчасти будет постепенно реализовываться по мере введения маркировки для разных товарных групп. Центральная дата — 1 апреля следующего года: вводится маркировка моторных масел, и эффект для рынка проявится к лету 2026-го. Оценки отрасли по удорожанию – от 5% до 25% в зависимости от категории», — пояснил автоэксперт Александр Козлов.