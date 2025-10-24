Как водителю оспорить неправомерно выписанный штраф

Юрист Воропаев: Оспаривать штраф за нарушение ПДД нужно не только в суде

Эксперт пояснил, что адресат жалобы зависит от обстоятельств получения штрафа. Если его выписала камера в автоматическом режиме, то идти надо в суд. Если это сделал инспектор ГАИ, то подавать жалобу нужно его начальнику.

Автоюрист Лев Воропаев заявил, что если ГИБДД выписало водителю штраф за нарушение ПДД, которого он не совершал, то необходимо обращаться с жалобой в суд или подавать ее вышестоящему должностному лицу. Это зависит от формы фиксации мнимого нарушения ПДД.

В беседе с корреспондентом Газеты.Ru Воропаев уточнил, что нарушение зафиксировала камера дорожного слежения, то жалобу следует направить в суд того района, где камера была установлена. Если же о нарушении ПДД сообщил лично сотрудник ГАИ, остановивший машину, то жалобу нужно направлять на имя начальника подразделения, сотрудник которого выписал штраф.

