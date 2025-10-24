Как Tuksedo Studio мастерски делает реплики классических суперкаров

Реплики уже давно воспринимаются как второстепенные актёры автомобильного мира — зачастую их отбрасывают ещё до того, как поднят занавес. Тем не менее время от времени появляется одна такая машина, которая полностью бросает вызов этому восприятию.

© Carakoom

Именно так обстоит дело с замечательными классическими творениями, выходящими из небольшой мастерской на Бали, Индонезия.

Tuksedo Studio была основана бывшим архитектором, чья страсть к классическим автомобилям и ремеслу естественным образом переросла во что-то более амбициозное.

Компания запущена почти десять лет назад и в настоящее время предлагает шесть моделей, каждая из которых вдохновлена культовыми европейскими и японскими автомобилями, и все они построены с нуля командой молодых мастеров.

Среди текущих моделей компании — точные реплики Porsche 550 Spyder, Porsche 356, Toyota 2000GT, Aston Martin DB5, Mercedes 300 SL Gullwing и BMW 507.

В Индонезии запрещён импорт любых оригиналов, и именно поэтому Tuksedo Studio строит их самостоятельно. Все машины основаны на существующих моделей, которые легко найти на местном рынке. К примеру, 2000GT использует двигатель от Toyota Crown, а 300 SL — силовую установку от седана Mercedes W124.

Чтобы каждая модель была абсолютно идеальной, компания использует оригинальные чертежи, оцифровывает их и затем команда медленно изготавливает каждый элемент кузова из алюминия. Здесь не применяются супер-технологичные инструменты: используют традиционные катки для листового металла (English wheels) для придания формы панелям.

Внимание к деталям поражает. Поскольку крайне сложно найти оригинальные запчасти на местном рынке или импортировать их из-за границы, Tuksedo Studio создаёт каждую отдельную часть каждого автомобиля самостоятельно, за исключением лобового стекла и двигателя с трансмиссией.

Это значит, что диски, рулевые колёса, приборные панели, фары, отражатели, дверные замки делаются собственными силами полностью вручную.

Производственный процесс настолько сложен, что несмотря на большую команду, Tuksedo Studio способна выпускать лишь около пяти автомобилей в год. При таком уровне мастерства неудивительно, что цены начинаются от 200 000 долларов США (~16 млн рублей) и могут превышать 300 000 долларов (~24,5 млн) — это отражает время, умения и точность, вложенные в каждую сборку.