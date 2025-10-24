«Китаец» или «европеец»: что дешевле по каско

Совместное исследование страховой компании «Согласие» и онлайн-платформы для покупки и продажи автомобилей Авито Авто показало, что в 2025 году полис каско на автомобили с пробегом китайских марок в среднем дороже, чем на сопоставимые по цене европейские, японские и корейские модели.

© РБК. Компании

В исследование попали 4 популярные среди пользователей Авито Авто модели китайских марок по цене от 2 до 3,5 млн руб. и возрастом 2-4 года. Для сравнения стоимости страхования каско им были подобраны аналогичные по цене и сегменту популярные представители европейских, корейских и японских производителей. В списке оказались: Geely Coolray и Hyundai Creta (обе — по 2 млн руб.), Cherry Tiggo 7 Pro Max и Toyota RAV4 (по 2,5 млн руб.), Geely Monjaro и Skoda Kodiaq (по 3 млн руб.), Voyah Free и BMW X3 (по 3,5 млн руб.). Расчет стоимости полисов проводился по усредненным параметрам. По данным «Согласия» средний возраст водителя составляет 42 года, стаж вождения — 17 лет, коэффициент бонус-малус (КБМ) — 0,63.

«Покупатели, которые выбирают иномарку с пробегом, делятся на 2 большие группы. Одни ищут максимально «свежие» автомобили, поэтому зачастую их выбор падает на модели китайских брендов, другие — смотрят в сторону известных и проверенных временем представителей автопрома из других стран, даже если они старше и с большим пробегом. Однако любой автомобиль перед покупкой лучше тщательно проверить, чтобы знать о нюансах его истории. В отчете Автотеки, например, можно найти интерактивную схему повреждений, полученных автомобилем в ДТП», — отмечает Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито. — «При этом ДТП в истории — не повод отказываться от авто: если повреждения были не сильными, а машина — застрахована по каско, то вполне вероятно, что ремонт производился в надежном сервисе, а значит и выполнен — качественно».

При схожей рыночной стоимости тарифы на каско для китайских автомобилей оказались выше, несмотря на то, что они, как правило, «свежее» конкурентов: при равной цене, их возраст и средний пробег в среднем вдвое меньше. Например, для Cherry Tiggo 7 Pro Max базовый тариф составляет 3,42%, тогда как для Toyota RAV4 — 3,37%. Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении BMW X3 (3,18%) и Voyah Free (3,25%). В результате годовой полис каско на Voyah Free обойдется в 102 тыс. рублей, а на BMW X3 — в 84 тыс. рублей. Отдельно стоит учитывать, что это расчеты по базовому тарифу. Для водителей с плохой страховой историей (низкий КБМ, частые аварии) ставка может быть повышена до максимума в 10%. В таком случае полис для Geely Monjaro за 3 млн рублей будет стоить уже 300 000 рублей.

Разрыв в стоимости страховки объясняется тем, что китайские автомобили демонстрируют более высокую частоту страховых случаев. Это связано с ростом их популярности на рынке.

«Стоимость запчастей на китайские автомобили не выделяется на фоне традиционных марок. Однако здесь по-прежнему сохраняются проблемы с логистикой. Порой запчасти приходится долго ждать, и они не всегда есть в наличии. А у традиционных брендов доставка усложняется за счет необходимости параллельного импорта. И в результате мы получаем схожие условия для всех производителей», — рассказывает заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктом СК «Согласие» Дмитрий Соколов. — «Однако даже в нашей подборке стоит учитывать, что себестоимость китайских авто изначально ниже, чем у одноклассников традиционных брендов».

При расчете стоимости каско «Согласие» учитывает множество параметров: возраст и стаж водителя, историю страхования, территорию использования транспортного средства и его технические характеристики. Однако именно статистика страховых случаев и стоимость восстановительного ремонта оказывают решающее влияние на итоговую цену полиса.

Общая сумма страховых премий в СК «Согласие» по указанным моделям авто в первом полугодии 2025 года составила 320 млн рублей.