Major присоединился к автомобильной системе Pango Cars

Холдинг Major, специализирующийся на продаже автомобилей, стал частью федеральной автомобильной платформы Pango Cars. Это партнерство открывает перед компанией новые горизонты для увеличения своего присутствия в онлайн-пространстве и использования передовых инструментов для роста продаж и оптимизации бизнес-процессов, говорится на сайте major-auto.ru.

© Пресс-служба Major

Сотрудничество с Pango Cars позволяет автохолдингу Major воспользоваться инструментами для управления продажами и дополнительными возможностями для клиентов, предоставляемыми автомобильной экосистемой. В их числе программа постгарантийной поддержки Pango Select, а также кредитные и страховые продукты.

«Присоединение Major — важное событие для нас. Мы рады, что один из ведущих игроков рынка разделяет наше видение — объединять участников автомобильного бизнеса на единой платформе и создавать для клиентов новые, более удобные форматы покупки и обслуживания автомобилей», — говорится в публикации.

