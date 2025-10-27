Какие новые машины можно купить на 1,5 миллиона

Названы машины, которые всё ещё можно купить в России до 1,5 миллиона рублей. По словам автомобильного эксперта Петра Баканова, на сегодняшний день в нашей стране приобрести новый автомобиль в пределах 1,5 миллиона рублей можно практически только у одного производителя — АвтоВАЗа. В этот бюджет укладываются модели Lada Granta, Niva Travel, Niva 4x4 и новая Lada Iskra. Но это не все варианты.

© Quto.ru

Баканов пояснил, что самой доступной моделью на рынке является Lada Granta, которую даже в максимальной комплектации можно приобрести в пределах указанной суммы.

«Следующая — Lada Niva Travel в начальных комплектациях. Её также можно приобрести в ряде версий до 1,5 миллиона рублей. Получается, что это один из самых доступных внедорожников», — подчёркивает эксперт.

Более «классическая» Lada Niva 4x4 обойдётся дешевле. В случае этой модели за 1,5 миллиона доступна топовая комплектация, но можно рассмотреть даже усиленную версию «Бронто», которая обойдётся чуть дороже – тысяч на 100.

«Сейчас ещё появилась Lada Iskra, и в ряде комплектаций она тоже стоит дешевле полутора миллионов. Всё, что перечислено, — это то, что реально можно приобрести новым в данном бюджете», — заявил Баканов.

В продаже также ещё могут остаться некоторые китайские автомобили, например, Kaiyi 5, или модели «Москвич 3» прошлых лет, чья стоимость в некоторых комплектациях не превышает 1,5 миллиона рублей.

«Возможно, где-то можно найти базовые версии УАЗ «Буханка», из старого грузового ряда СГР, попробовать поискать в бюджете около 1,5 миллиона рублей. Все остальные УАЗы — следующего поколения, «Патриот» и прочие — стоят сильно дороже», — отметил специалист.

Что касается возможности последующей продажи китайских машин, Баканов заявил, что ситуация остаётся неоднозначной. Модели, которые хорошо продавались в последние три года и успели стать популярными, обладают приемлемой ликвидностью. Те автомобили, которые выпускались небольшими партиями, обычно приходится продавать с серьёзной скидкой.