Как вычислить разбавленный бензин

На фоне роста цен на нефть и дефицита топлива на рынке участились случаи продажи некачественного бензина. Такое горючее часто разбавляют дешевыми фракциями или растворителями, что представляет угрозу как для автомобиля, так и для безопасности водителя. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как отличить подделку и какие последствия может вызвать ее использование. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Чтобы соответствовать экологическим стандартам ЕВРО, в бензин добавляют специальные соединения — алкилы, сложные эфиры и спирты. Однако при нарушении технологии или умышленном удешевлении продукта производители могут изменить соотношение дешевых и дорогих фракций или вовсе исключить необходимые добавки.

По словам Николая Лобова, заведующего кафедрой «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, доктора технических наук, именно эти нарушения чаще всего становятся причиной низкого качества топлива. При этом визуально отличить подделку практически невозможно — качественный бензин прозрачный, без осадка и взвесей, с легким золотистым или голубоватым оттенком.

Ученые отмечают, что самый простой способ проверить бензин — «бумажный тест». Несколько капель топлива нужно нанести на чистый белый лист. Если оно испарится за 1–3 минуты, не оставив следов, перед вами качественный продукт. Жирное пятно или маслянистый ореол, появляющийся через 5–10 минут, указывает на присутствие тяжелых фракций, например керосина или дизельного топлива.

Другой, но гораздо более опасный метод — проверка горением. На открытом воздухе, вдали от построек, можно поджечь несколько капель топлива в металлической емкости с длинной ручкой. Чистый бензин горит ровным бело-голубым пламенем, а желтоватое или красноватое свечение говорит о наличии примесей — спиртов, воды или тяжелых углеводородов.

Константин Пугин, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, подчеркнул, что такие методы не сработают, если бензин разбавлен растворителями вроде ацетона, поскольку эти вещества испаряются и горят схожим образом.

Полноценная проверка возможна только в лабораторных условиях — с помощью газового хроматографа, который определяет состав топлива по десяткам параметров. Как пояснил заведующий кафедрой «Химические технологии» ПНИПУ Валерий Рябов, прибор позволяет установить содержание парафинов, нафтенов, ароматических соединений и выявить любые посторонние примеси.

