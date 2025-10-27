Почему антикоррозийную защиту автомобиля нужно делать до появления реагентов

Зима уже близко, а значит, скоро на дорогах появятся противогололедные реагенты. Химические составы, которые защищают водителей от льда, одновременно наносят серьезный ущерб кузову автомобиля. Почему важно подготовить машину заранее, рассказал генеральный директор федеральной сети центров антикоррозийной защиты «Ламарк» Алексей Дувалов.

По словам эксперта, зимние реагенты крайне агрессивно воздействуют на кузов, а частые оттепели лишь усиливают процесс коррозии. В скрытых полостях автомобиля за зиму скапливается влага, смешанная с солью, которая не испаряется месяцами и медленно разрушает металл изнутри.

«Весенняя обработка — это фактически герметизация агрессивной среды внутри кузова. Мы запечатываем врага внутри, и коррозия продолжает свою работу под защитным слоем. Поэтому антикор до зимы — это профилактика, а не лечение. Он создает барьер, который не пропускает влагу и реагенты с первого дня их появления» Алексей Дувалов

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что новым машинам дополнительная защита не требуется. Однако заводское покрытие, как поясняет эксперт, — лишь минимальный барьер, рассчитанный на несколько лет «мягкой» эксплуатации.

Российские реагенты гораздо агрессивнее, и через микротрещины или технологические отверстия химические вещества быстро проникают внутрь кузова, запуская процесс разрушения металла.

Эксперт отмечает, что когда коррозия становится заметна, процесс уже необратим. Защита, нанесенная на идеально чистый, не тронутый ржавчиной металл, служит в разы дольше и эффективнее.

Кроме того, специалисты напоминают, что до 90% очагов коррозии появляются вовсе не на днище, а в скрытых полостях — порогах, лонжеронах, дверях и усилителях кузова.

Когда водитель обращается за обработкой «по факту» появления ржавчины, эти зоны уже заражены. Только заблаговременная процедура позволяет выполнить все этапы по технологии: идеально вымыть и просушить кузов, удалить микроржавчину, обработать фосфатирующим составом и нанести защиту на сухое основание.