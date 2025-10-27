Российские автомобилисты определили, какие марки считаются премиальными

Названы 6 автомобильных марок, которые россияне причислили к премиум-сегменту. Чтобы понять логику потребителей, в августе 2025 года был проведён масштабный опрос среди автовладельцев. Участникам исследования представили список из 32 марок, официально продающихся в стране, и попросили их классифицировать — отнести к массовому, среднему или премиальному сегменту.

© Quto.ru

Параллельно респонденты раскрыли, по каким именно признакам они определяют принадлежность машины к той или иной категории. Как показали результаты, для подавляющего большинства опрошенных (64,7%) главным критерием остаётся стоимость автомобиля.

Для значительной части ответивших большое значение имеет качество отделки салона (43,7%) и уровень комфорта с шумоизоляцией (43,4%), которые являются показателем принадлежности к тому или иному классу, по их мнению. В список попали наличие современных опций (39,8%) и репутация бренда со страной производства (39,6%). Для 35,8% участников опроса решающее значение имеют мощный двигатель и динамика, а для 31,1% — статусность и имидж марки.

Опираясь на эти критерии, российские автомобилисты распределили участников рынка. По их единодушному мнению, лишь 6 из 32 марок заслуживают звания премиальных. Среди них Aurus, Exeed, Hongqi, LiXiang, Tank и Voyah.

К массовому сегменту автовладельцы причислили 11 брендов: BAIC, Belgee, Chery, FAW, Geely, Great Wall, Kaiyi, Lada, Livan, «Москвич» и УАЗ.

Оставшиеся 15 марок заняли среднюю позицию. В этот список попали: Aito/Seres, Bestune, Changan, Dongfeng, GAC, Haval, JAC, Jaecoo, Jetour, Jetta, Knewstar, Lynk & Co, Omoda, Skywell и SWM.