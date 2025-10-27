Пять самых глупых водительских ошибок, совершаемых осенью

Каждый водитель и автовладелец знает: зимой тяжело и холодно будет не только ему, но и его автомобилю. Холодный пуск, густое масло, перепады температур — от прогретой машины до насквозь промороженной и обратно — реагенты и прочие прелести русской зимы: так себе перспективы для «железного коня». Подготовка — дело нужно и важное, но в тоже время, слишком многие «перегибают палку» и пропускают мелочи, в которых, как известно, кроется дьявол. Как не перестараться в преддверии снежного сезона, при этом полностью выполнив «обязательную программу» — на Quto.ru

Мягкий, а иногда и не очень, переход от тепла к холоду, который в свою очередь тяжело даётся слишком многим. В том числе — автомобилю: зимой нагрузки на кузов и узлы с агрегатами резко возрастают. Тут и температурные условия, и реагенты, и погодные аномалии вроде ледяного дождя — всё в один временной интервал, часто — вперемешку. Следовательно, машину надо бы к зиме подготовить, чтобы снежный сезон прошёл с наименьшими потерями.

По этому поводу написано сотни статей и дайджестов, в которых из года в год проговариваются скучные процедуры вроде проверки аккумулятора, тормозной жидкости и прочего. Понятные и однотипные операции, которые всем давным-давно известны: вопрос лишь в том, кто их делает, а кто — нет. Другое дело, что в погоне за перспективой немного сэкономить — а это наш самый популярный вид спорта, которого в олимпийской программе нет лишь по причине отсутствия у россиян конкурентов — уж слишком многие автовладельцы имеют свойство перестараться, пропустив при этом действительно важное. Чтобы не попасть «впросак» пробежимся именно по таким, необдуманно забытым элемента списка важнейших осенних автомобильных процедур.

Ранний шиномонтаж

Не успели ещё улететь птицы на юг, а некоторые водители уже «переобулись». Впрок и пока нет очередей на шиномонтаже. А чего ждать — резина ж без шипов, фрикционная! Хитрецы? Как бы не так! Та самая «липучка», которая сейчас, после тёплой прошлогодней зимы, переживает «вторую волну популярности», действительно не шумит и водителя не раздражает. Однако, имеет одну крайне важную эксплуатационную особенность: крайнюю чувствительность к износу самого верхнего слоя. Пока фрикционная шина свежа и прекрасна — она действительно со своей задачей справляется зачастую не хуже «шипов». Однако, стоит ей хоть немного «обтереться», как толку от такой покрышки — ноль. Будет машина — как корова на льду. И вот сейчас, пока градусник уверенно показывает 10+ градусов по шкале Цельсия, этот самый верхний слой оперативно и сотрётся: пара хороших торможений, тысяча-полторы пройденных километров — и вспоминай, как звали. Бонусом — неконтролируемое и непрогнозируемое поведение автомобиля на дороги в силу некорректного использования шины. Таким нехитрым образом получаем ворох проблем, причём очень серьёзные — уже ближайшей зимой. Зато — не стояли в очереди. А не высока ли цена?

Вода в бачке

Все тысячу раз написали про аккумулятор, который теряет свои токи почём зря, и даже порекомендовали водителям проверить тормозную жидкость, которая, будучи гигроскопичной, то есть впитывающей воду, может «выдать пенку», просто не дав однажды прожать педаль тормоза. Однако, мало кто вспомнил про самую главную осеннюю водную беду — про бачок омывателя лобового стекла! А ведь половина автовладельцев, чертыхаясь, будет искать тёплый паркинг после первых же заморозков — размораживать. И это хорошо, если мотор — горячий, бензиновый. А если дизель? Он же её вообще никогда не растопит!

Практика показывает, что уже в октябре можно спокойно и уверенно переходить на «незамерзайку», чтобы в первые холода обидно и горько не было. Причём, для экономии средств запросто можно купить и самый дешёвый состав: его возможностей для первых заморозков более чем достаточно. Таким нехитрым образом можно и бачок омывателя, и нервные клетки сберечь.

Смазка замков

Есть популярный миф о необходимости осенней смазки замков и замочных скважин: мол, чтобы влага не попадала. Делается это исключительно WD-40 — ну а чем же ещё! — причём в невероятных объёмах по принципу «больше — не меньше». Однако, делать это ни в коем случае нельзя: на замках с завода нанесён специальный состав, который обязателен и необходим для корректной работы узла. А проникающая смазка, любая, «вэдэшка» лишь наиболее популярная, этот самый состав попросту смывает, нарушая штатную работу запорного устройства. Однажды, после пары-тройки «подготовок» машины к зимовке подобным образом, замок просто заклинит, ведь необходимой для его корректной трудовой деятельности компоненты на подвижных элементах просто не останется. Одно лечим — другое калечим.

Зимнее моторное масло

Ещё один мрачный миф из позднего средневековья — сезонное моторное масло. Мол, перед зимой надо бы сменить, чтобы двигателю было полегче в холодное время года. Действительно, во времена развитого социализма летом в моторы лили смазку погуще, а зимой — пожиже. Фокус в том, что масляному насосу, расположенному в картере, при сильных морозах тяжелее было подавать жизненно важный компонент, а летом, когда температуры воздуха высоки, особо жидкое масло просто не справлялось со своими задачами — не обволакивала стенки цилиндров и поршней, отправляя их на встречу друг к другу без должной защиты. С тех пор прошло уже слишком много лет, химическая промышленность далеко ушла: современные моторные масла способны одинаково успешно функционировать и в морозы, и в жару. Тема актуальна лишь для условий крайнего севера или, наоборот, условной средней Азии или стран Персидского залива с их летней пятидесятиградусной жарой. Нам же, и в средней полосе России, и в Сибири, и на Кавказе с Дальним Востоком подобные ухищрения не актуальны: универсальное моторное масло высокого качества и, что ещё важнее, подходящее по характеристикам двигателю с любой погодной аномалией должно справиться.

Зимние дворники

Лет 15-20 назад была крайне популярна идеология сезонной замены дворников: на каркасные, которые лучше прилегали к стеклу и чище мыли, зимой снег налипал, заметно мешая работе. Поэтому ставили кондовую конструкцию, которая хоть и с задачей справлялась посредственно, но от последствий изобильных осадков страдала куда меньше. Сегодня же полно предложений действительно хороших щёток, гибридных, которые в любую погоду оставят «лобовое» чистым. Другой вопрос, что щётки стеклоочистителя нужно менять регулярно, по мере их износа, а не дотачивать «до корда»: с октября по апрель стекло пачкается сильнее, причём не только осадками, но и дорожными реагентами. Следовательно, менять дворники надо именно осенью, но не с летних на зимние, а со старых на новые. Кстати, стёртые щётки стеклоочистителя ещё и лобовое стекло затирают, делая его непрозрачным даже при стерильной чистоте.

Опыт — сын ошибок трудных, поэтому пользоваться нужно не чужими наработками, а своими собственными. Технологии сегодня развиваются столь быстро, что вчерашний совет — уже не актуален. Просрочен он, иногда — и вовсе вреден. Отсюда и зачастую предвзятое отношение к накопленным знаниям прошлых поколений: часто они и вовсе не применимы. Впрочем, пожилому коллеге по гаражу нужно не перечить, а просто предложить альтернативу, рассказать о своих умозаключениях и находках. А ещё лучше — подарить комплект новых дворников, которые стоят недорого, а настроение поднимут и соседское взаимодействие — укрепят.