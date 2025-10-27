Неуклюжий бегемот без тормозов: почему не надо покупать Land Cruiser 200

Старый добрый «двухсотый» Land Cruiser — один из самых почитаемые оффроудеров в России. Его любят за размеры, комфорт и довольно неоднозначный имидж. Принято считать, что внедорожник супернадёжный и это в немалой степени правда. Дифирамб автомобилю спето предостаточно, количество положительных отзывов не поддаётся исчислению. Очень многие владельцы попросту не видят ему альтернатив. Нас же интересовало, бывают ли вообще у «крузаков» недостатки или это машина без минусов? Передаём слово пользователям с разных онлайн-площадок. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Турбодизельный V8 объёмом 4,5 литра, который ставили наряду с бензиновыми «восьмёрками» может подъедать масло, а насос охлаждающей жидкости на этой модификации не блещет большим ресурсом. Внимания и заботы требует гидроподвеска, кузов склонен к коррозии. Что касается эксплуатации, то к «Тойоте» есть ряд вопросов. Некоторые из низ упомянул Сергей на Auto.ru. Свой внедорожник он называет «неуклюжим бегемотом».

«Нужна была большая машина для семьи из 5 человек с большим богажником. С этой задачей машина справляется, 3 детских кресла на задний ряд спокойно влезают. Багажник огромный, даже слишком. Коляска, санки и 2 тюбинга без проблем, ещё и место остаётся. Но вот если продукты или вещи откатятся к задним сиденьям приходится залазить в машину на четвереньках. Спереди места достаточно как для меня (рост 192), так и для жены (155). На дороге уважают, ни разу не бибикнули если зазевался. Размеры приемлемы для парковки во дворах, не в любую дырку конечно, но вполне комфортно. На дальняк хорошо, сиденья удобные. Задний ряд тоже выручал. Подвеска мягкая и убаюкивающая, скорее минус для меня. Цены на ремонт и ТО приемлемы, дешевле джипа и Мерседеса. Обзорность хорошая, сидишь выше основного потока.

Теперь к недостаткам: очень валкая подвеска, ощутимо крениться в поворотах; 235 дизельных лошадей совсем не ощущается; расход великоват для меня: город (мин. 40-час на работу и обратно), пробки 16-18, трасса 10-12. Особо не топлю, но и не овощем плетусь. Плохой родной свет, поставил светодиоды.

Далее что не нравиться, но пережить можно: странный алгоритм работы печки в режиме авто, все время дует в ноги и дует постоянно (слышен шум), в других машинах сначала сильно, но потом успокаивается и почти не слышно. Меню на английском бесит, чего пишет не всегда догодаешся. Ещё отъезжающий руль, не закрывается центральный замок при начале движения. Хочется электропривод багажника.

Недостатки привалируют над преимуществами поэтому принял решение менять на привычного для меня немца. Для города машина избыточна, её преимуществами в виде проходимости не пользуюсь, по плохим дорогам почти не езжу, а схожий размер салона и багажника могут предоставить более современные машины. Нашумевшую надёжность не успел почувствовать».

«В 2009 году на премиум авто даже не ксенон стоит,машина управляется как кисель.Но зато конечно надёжная в отличие от дизеля,для сельской местности самое оно.Когда едешь по деревне-то и кочки не замечаешь и сельчанкам очень нравится.Рекорд расхода 11.5 по трассе на круизе.Данная машина нужны чтобы таскать яхты,катера и самолеты—это её стихия.А ездить по городу ,с трудом залезать на парковки,во дворах не пролезть не развернуться-так себе удовольствие.А еще у них вечно воруют крутилки для подогрева сидений и крутилку с магнитолы-ну это уже так,мелочи)(но отдельно эта мелочь не продается)», — пожаловался bibamotor2012.

Владелец с ником k.bogdaonvsky в шоке от расхода топлива: «А ещё она может непомерно жрать солярку, примерно 18,5-20 по городу летом (спокойная езда), по пол часа прогреваться на ходу зимой, натужно трогаться с места и ещё тяжелее тормозить, клевать носом при торможении и раскачиваться из стороны в сторону. И может быть угнана, всегда и везде, и в любое время суток. Из неизлечимого стоит отметить аппетит авто, но тут только неудобство частых заправок нежели стоимость топлива. Чаще вспоминается сотка с расходом 13 литров в городе и максимум 10 по трассе на скоростях 100-120. Неделю можно не думать о заправке. Еще чаще вспоминается издевательство в инструкции где указан расход, японцы ошиблись примерно на 70% указав там городской режим чуть более 12 литров на сотню. Видимо, замеры делали толкая машину в корму. По трассе вы не добъетесь расхода меньше 13,5 литров. почти никогда. Заявленное — откровенный обман».

У Алексея у. свой список претензий:

Неудобные сиденья. (садишься в любого европейца и спина сразу чувствует разницу) Слабое ЛКП(малейшая веточка или камушек оставляют свой след)(сравниваю с МБ,БМВ,Ленд Ровер) 3.Узкие пороги(даже дочке не удобно, а ей всего 8. Я два раза за зиму падал-подскальзовался. Следствие - грязные ботинки, которые все время трутся о кузов при посадке, который они царапают) Коврики (просто убожище! почему нельзя было подсмотреть у мерса или бмв, где они не ерзают вообще) Музыка JBL отстой!(играет хуже мерсовсой аудио 20, которая везде идет в базе) Тормозов нет (диски ведет от интенсивного торможения, без луж и т.д.) Грязная куртка (поднимая дверь багажника на верх с нее все время течет всякое г, одежда всегда пачкается, когда лезешь зимой в багажник. Ни на одном европейце такого не было) Не греются форсунки омывателя лобового стекала (если не угадал с незомерзайкой, то поможет только подземная парковка) Резина на передней оси стирается гораздо быстрее задней (сход — развал в норме).

Алексей Герасимов намекнул, что «двухсотка» понравится не каждому: «Машина внешне выглядит отлично! Брутальный, мужской внедорожник. Но всё остальное на любителя. К тормозам придётся привыкать, так как они очень слабые. Подвеска валкая, машину качает как по волнам. Будто управляешь огромной баржей. Для машины 2013 года салон простоват и скучноват. Пластик легко протирается и царапается. Сиденья большие и много регулировок, но я так и не смог настроить по себе. Ожидал больше от люксовой тойоты. На том же х5 сиденья гораздо комфортнее. Конечно срок владения у меня не большой, но ещё раз я б его не купил».

Очень интересными мыслями поделился STASEG на площадке Drive2.ru: «За несколько лет эксплуатации я пришел к мысли, что само существование феномена Ленд Крузера подтверждает подмеченное по жизни наблюдение: часто чтобы быть первым, не обязательно быть лучшим. Чего такого выдающегося в Лендкрузере? Проходимость? Нет. Слишком тяжёлый. Управляемость, динамика? Тоже нет, и по той же причине. Габариты машины, размеры салона? Нет. Бывает и больше. Эргономика, оснащение, качество материалов. Нет, нет и еще раз нет. Надёжность? Даже тут — нет. Есть машины ещё проще в обслуживании и надёжнее.

Когда я решил перечислить плюсы и минусы Ленд Крузер 200, я взял 2 листка бумаги и на одном начал выписывать то, что мне нравится, а на другом — то, что нет. И понял, что список на первом листке после 2-3 пунктов о мягкости, бесшумности и надёжности далее я стал как будто высасывать из пальца. Нет у Крузака явных преимуществ перед многими машинами. Кстати, второй листок с минусами я очень быстро исписал весь».

А вот некоторые минусы от этого же владельца:

«Явным недостатком это не является, но если вы пересядете в 200й с крупного кроссовера, или тем более с минивэна или микроавтобуса, то удивитесь не особо вольготной посадке за рулем. Руль большой, крыша и дверь в непосредственной близости от водителя. Локоть левой руки постоянно лежит на подлокотнике, отчего на его мягкой обивке со временем образуется ямка. Пол расположен высоко, так как под полом рама здоровенного сечения. Дискомфорта нет, кресло просторное и довольно удобное. Но большого запаса, ощущения простора по длине/ширине/высоте нет.

Багажник огромный. Но, какой же он неудобный! Даже описывать не буду. Хотя, ладно. Не откажу себе в удовольствии. Итак, вы открываете крышку багажника, откидываете борт и видите перед собой простирающиеся внутрь просторы абсолютно голого отсека на высоте, эдак, своего живота. Ни сеток, ни подполья, ни карманов (только мелкий отсек в борту и небольшая крышечка на правой обшивке), ни прикуривателя, ни толковой подсветки.

Огромный деревянный руль без подогрева — это боль. Крутить его одной рукой не выйдет — слишком тяжёлый. За рулем получаешь удовольствие от тихого плавного хода. Но придется приучать вестибулярку от раскачиваний вправо-влево. В повороте на сильных ямах (например рельсы) «переставляет» задний мост. Кто знает, тот поймет, это особенность не только Крузака, но и многих мостовых машин. Динамика разгона неплохая, но ведь затем нужно еще и тормозить. А тормоза не самые приятные — ватные и слабоватые. Чтобы не «клевать носом», продумывать торможение нужно заранее. В целом, про управляемость автомобиля можно сказать лишь то, что он управляется нормально. Но передвигаться быстро, несмотря на 288л.с. вы не сможете – это неприятно, так как автомобиль большой и неманевренный. Спасибо, что все пропускают, а местами можно «срезать» углы и бордюры.

Горловина незамерзайки загнута зигзагом — заливать приходится медленно, иначе выплескивается. Туманки огромные, но дохлые. Основные галогеновые фары тоже слабоваты. Звук клаксона смешной, как на маленькой легковушке. Такому «слону» не подходит. О такой крамольной вещи, как надёжность Ленд Крузера, писать плохого не буду. Отмечу, что лишь, что Крузак тоже порой ломается. У меня стирались фрикционы коробки, текла рейка, постукивал рулевой вал, давным-давно отъехали парктроники (их чинили, но они опять крякнули), сейчас загудел генератор, хотя пробег 185 000 км. Но целом конструкция Крузака долговечная. При одном условии — что он не сгниёт».