Сплошная линия у обочины не всегда считается строгим запретом. Многие водители путаются, но правило очень простое. Все зависит от ваших дальнейших действий.

Белой сплошной линией обозначается край проезжей части. Ее можно пересекать, чтобы съехать на обочину для остановки или парковки, если это разрешено. Также ее разрешено пересечь для выезда на прилегающую территорию, например, во двор или на АЗС. Главное — движение по самой обочине запрещено всегда. Если вас заметит инспектор за ездой по обочине, штраф составит 1500 рублей.

Однако с желтой сплошной дела обстоят немного по-другому. Если она нанесена, значит, там нельзя останавливаться. Пересечь ее можно только для сквозного проезда, например, чтобы повернуть во двор. Но останавливаться рядом с ней нельзя. Исключение — вынужденная остановка из-за поломки или аварии, когда нужно включить «аварийку» и выставить знак.

На автомагистралях действует особый режим: остановка на обочине запрещена везде, кроме спецплощадок или «карманов», как их называют по-другому.

