«Это избыточно»: эксперт Шапарин о законе против скручивания пробега

На днях стало известно о новом законопроекте, разрабатываемом ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В его основу легли более 50 статей, которые касаются определения сущности участников рынка, введения электронного паспорта автомобиля, а также норм об утилизации и жизненном цикле транспортных средств. Глава «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин рассказал в интервью «Российской газете», зачем РОАД занимается «Законом об обороте автомобилей» и к каким последствиям его принятие может привести.

Комментарий эксперта Антон Шапарин, глава «Национального автомобильного союза» (НАС):

– В данном случае мы считаем, что мера, конечно, глубоко избыточна, потому что все вещи, связанные с историей автомобиля, должны храниться в ее электронном ПТС этой машины. По его словам, принятие данного законопроекта не решит имеющиеся проблемы и требует комплексного подхода.

По его словам, было бы хорошо иметь в России систему, аналогичную Carfax, но начинать ее реализацию следует не с дилеров, а на основе электронного паспорта машины. В автомобильной среде обсуждаются возможные последствия инициативы РОАД, которые могут привести к тому, что дилеры заберут на себя функции техосмотра и автосервиса.

Шапарин отметил, что РОАД пытается найти новую выгоду для себя, так как их необходимость снижается с переходом к прямым продажам автомобилей и менее востребованным услугам ремонта. Он подытожил, что предложения, которые выдвигает РОАД, чрезмерны: «Вся история автомобиля должна храниться в его электронном паспорте».

