Как перевести дворники и форсунки омывателя в зимний режим

Морозным зимним утром часто видишь, как автомобилисты отчаянно пытаются убрать лед с лобового стекла. Многие из них по привычке включают дворники, не дожидаясь прогрева. В ответ они слышат неприятный скрежет. Это щетки пытаются соскрести лед, не забывая царапать стекло. А ведь проблему можно решить, вовремя включив зимний режим.

© ГлагоL

Обычно дворники в состоянии покоя прячутся под капот, где не прогреваются. Зимний режим меняет их положение, поднимая в зону обдува от печки. Так лед с них тает, и они начинают работать мягко и более эффективно.

Активировать этот режим можно по-разному. В одних автомобилях нужно заглушить двигатель и поднять рычаг стеклоочистителя. В других — выключить зажигание и потянуть рычаг вниз. Но проще всего самому руками поднять щетки, отмечает Автоэксперт | Павел Жидков.

Замерзшие форсунки омывателя тоже доставляют немало проблем зимой. Веерные распылители в морозы забиваются льдом. На некоторых моделях их можно перевести в струйный режим, повернув регулировочный винт на 180 градусов. Мощная струя лучше пробивает ледяные пробки.

Кроме того, заливайте качественную зимнюю незамерзайку. На ночь поднимайте щетки дворников и обрабатывайте дверные уплотнители силиконом, чтобы они не примерзали. Помимо этого, отключайте автоматический режим дворников, резко заработав на морозе они могут повредить мотор.

