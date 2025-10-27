В автомобиле станет тише: как избавиться от шумного бардачка

Читатель «За рулем» избавился от шума при помощи карпета

В кроссовере Toyota RAV4 четвертого поколения бардачок выполнен из пластмассы без какой-либо шумоизоляции.

Всё, что в нем находится, при движении гремит.

Приобрел самоклеящийся «карпет» (шумоизоляция на ворсовой основе) и оклеил бардачок изнутри. Теперь – никаких звуков. А при открывании – приятные бархатные стенки. О. Беломестнов, г. Йошкар-Ола

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM.

