Почему в России не строят дороги из бетона, как в Китае и США

Бетонные дороги служат десятки лет, выдерживают сильные нагрузки и жару, но в России их почти не строят. Эксперты портала njcar.ru рассказали, почему так происходит, пишет ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

В послевоенное время в СССР активно развивалась цементная промышленность. Но для строительства дорог приоритетней был асфальт. Причина проста: асфальт укладывали быстрее и дешевле, и запускали движение по таким дорогам уже через пару дней. Для государства с ограниченным строительным сезоном это было очень важно.

Бетонные же трассы, которые служат полвека и более, требуют времени на затвердевание – около месяца. Пока бетон не наберёт прочность, движение по нему запрещено. На севере, где лето короткое, такая пауза становилась проблемой. Поэтому массовое строительство бетонных дорог в СССР так и не началось.

Хотя бетон лучше асфальта переносит жару и не деформируется, он не всегда подходит для российского климата. Например, на Аляске, где тоже резкие перепады температур и суровые зимы, инженеры пришли к выводу, что асфальт более устойчив в таких условиях. Бетон же оказался слишком капризным для суровой погоды.

В СССР бетонные дороги строили, но в очень малых количествах. К 1980-м годам их использовали в большей мере на севере, из сборных плит, или на временных отрезках дорог. После распада СССР подходы в строительстве дорог не изменили.

Сейчас технологии строительства бетонных дорог ускорились, а разница в цене с асфальтом стала меньше. Это возрождает интерес к бетонным покрытиям, особенно там, где нужна долговечность и устойчивость к жаре. Но заменить асфальт на 100% пока не получится. В тёплых и центральных регионах России асфальт остаётся более доступным и дешёвым вариантом. А полная замена крупных магистралей может привести к коллапсу.

Это одна из главных причин, почему бетонное покрытие пока используют лишь на отдельных участках – как надёжное, но не универсальное решение.