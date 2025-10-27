Олдскулы свело: сколько стоили отечественные автомобили 25 лет назад

Quto изучил прайс-листы на новые автомобили за октябрь 2000 года. Самым доступным вариантом тогда была «Ока», за которую просили 1910 условных единиц (помните такую формулировку, за которой скрывались доллары?), то есть 58 300 рублей, если считать по курсу 30 рублей 50 копеек за одну у.е. Любопытно, что куда более крупная ижевская «Ода» предлагалась продавцами за вполне сопоставимые 2380 у.е., то есть 72 600 рублей.

© Quto.ru

Самым дорогим представителем тольяттинской «классики» тогда являлся 71-сильный универсал ВАЗ-21047 за 3130 у.е. (95 500 ₽), так как «пятёрка», «шестёрка» и даже «семёрка» стоили дешевле. Сколько? Ну, например, седан ВАЗ-21053 было реально приобрести за 2780 у.е. (84 800 ₽).

Сейчас такое невозможно, но рестайлинговые и дорестайлинговые машины могли продаваться одновременно. Вот пример: за седан ВАЗ-2115 предлагалось отдать 5380 у.е. (164 000 ₽), а за его дореформенный вариант, то есть «девяносто девятую» модель, — 4410 у.е. (134 500 ₽).

Любопытно, но модное «десятое семейство» стоило даже дешевле, чем «пятнашка»! Седан ВАЗ-2110 — 5050 у.е. (154 000 ₽), универсал ВАЗ-2111 — 5980 у.е. (182 400 ₽), хэтчбек ВАЗ-2112 — 5910 у.е. (180 300 ₽). Притом клиенту дозволялось выбрать между впрысковым и карбюраторным исполнением.

© АвтоВАЗ

Но самой дорогой тольяттинской машиной была «Надежда» — полноприводный минивэн на агрегатах «Нивы»: за такой дилеры марки Lada просили минимум 7210 у.е. (219 900 ₽). И это было дорого! Очень дорого. Ведь цена обычной карбюраторной трёхдверки 21213 составляла 3380 у.е. (103 900 ₽).

Вместо новенькой «Лады» на рубеже тысячелетий можно было легко приобрести новенькую «Волгу». И вдобавок сэкономить, ведь цена 90-сильного ГАЗ-3110−411 равнялась 4100 у.е. (125 000 ₽). Хотя «номенклатурный» ГАЗ-3102−101 требовал наличия 6760 у.е. (206 200 ₽).

© АЗЛК

Особо забавляют тогдашние прайс-листы марки «Москвич». Изволите хэтчбек 2141? Тогда приготовьтесь выбирать. С тольяттинским мотором 1.6 нужно заплатить 2600 у.е. (79 300 ₽), с уфимским 1.7 — 2520 (76 900 ₽), а с французским 2.0 — 3140 у.е. (95 800 ₽).

И на этом фоне особо обеспеченной публике предлагался псевдороскошный «Калита» за 37 000 у.е.: даже сейчас 1 128 500 ₽ — сумма солидная. А четверть века тому назад столько стоил новенький BMW 323 i, хотя стоимости иномарок редакция Quto посвятит отдельный материал.

© ГАЗ

Рама, полный привод, 92-сильный мотор... Но УАЗ можно было купить за стоимость примитивной «Оды»: внеся 2480 у.е. (75 700 ₽), 25 лет тому назад россиянин становился обладателем внедорожника УАЗ-31512. Правда, за модель 31 519 предстояло отдать куда большую сумму — 3810 у.е. (116 200 ₽).

«Патриот» появился позже, а тогда ульяновцы вовсю продвигали модель 3160, из которой затем вырастет нынешний флагман отечественной марки. За короткобазный УАЗ-31601 просили 6980 у.е. (212 900 ₽), а за длиннобазный УАЗ-31625 — 10 460 у.е. (319 000 ₽).

И здесь уместно привести ценник базовой версии газовской «Газели»: только представьте, что новенький грузовичок стоил очень скромные 5990 у.е. (182 700 ₽). А потому неудивительно, как быстро нижегородские полуторки стали любимицами мелкого бизнеса.