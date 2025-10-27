Как ловят нарушителей закона, вычисленных камерами

Эксперт «За рулем» разъяснил, как инспекторы ГАИ используют камеры видеофиксации

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Новые комплексы фотовидеофиксации умеют проверять автомобили по базам розыска, отслеживать должников и тому подобное. Но как при этом задерживать нарушителя закона?

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Информация о выявленных нарушителях передается инспекторам ГАИ. Возможность подключить планшеты патрульных к стационарным камерам существует не первый год. В этом случае они дежурят неподалеку от комплексов, мониторящих поток.

Машину, о которой поступил сигнал, останавливают и составляют протокол в ручном режиме. Но это работает в основном при проведении рейдов или специальных мероприятий: дефицит кадров в ГАИ сохраняется.