Formula Ice: плюсы и минусы бюджетных российских шин

Зима в России - долгий период, крайне сложный для машин, поэтому готовиться к нему лучше заранее и тщательно. Одно из главных мероприятий - это смена летней резины на зимнюю. Некоторым российским автовладельцам придется не только заехать на шиномонтаж, чтобы оперативно перекинуть колеса, но и раскошелиться на новый комплект покрышек. После ухода из России большинства известных брендов отечественный рынок шин сильно изменился, но выбор по-прежнему большой, на любой вкус и кошелек. У нас на тесте оказались Formula Ice - шипованные шины бюджетного сегмента. Рассказываем о плюсах и минусах этой модели.

Сначала небольшой ликбез. Formula - это суббренд компании Pirelli. А последняя, напомним, производит шины в России на заводах в Кирове и Воронеже. На боковинах моделей Formula можно найти надпись Powered by Pirelli - это означает, что резина выпускается при поддержке Pirelli. При этом стоит понимать, что оборудование для производства шин двух брендов одинаковое, а вот состав резиновой смеси, количество шипов, их форма и размер отличаются.

Установив Formula Ice, проверяем шины на асфальте. Температура окружающей среды ниже нуля. К сожалению, сразу же становится заметным повышенный шум, характерный для шипованной резины.

В то же время автомобиль демонстрирует уверенный старт, а при экстренном торможении шипы надежно отрабатывают. Исключением является влажный асфальт, где Formula Ice показывают себя не столь уверенно.

Перемещаясь на укатанный снег, наблюдаем эффективную работу протектора. Покрышки обеспечивают надежное сцепление. На участках с тающим снегом водяная суспензия эффективно удаляется из-под колес. В глубоком снегу выраженный протектор работает подобно лопастям, обеспечивая дополнительную тягу и улучшая проходимость.

На ледяной поверхности оцениваем, прежде всего, четкость реакций на действия водителя. В серии скользких поворотов шины неплохо отрабатывают. При искусственном создании заноса автомобиль ведет себя предсказуемо и остается стабильным даже без включенной системы стабилизации.

В итоге автомобиль легко контролируется на поворотах с помощью руля и педали газа. Тормозные характеристики также находятся на достойном уровне. Система ABS срабатывает не сразу, позволяя эффективно тормозить и одновременно объезжать препятствия. Общее впечатление от поведения автомобиля с шинами Formula Ice - предсказуемость и надежность.

Еще одна важная тема для зимней резины - то, как держатся шипы. Согласитесь, хорошего мало, когда вы купили новый комплект, а уже через короткое время замечаете, что не все шипы на месте. За время эксплуатации ничего с "когтями" Formula Ice не произошло, хотя сами покрышки мы уж точно не жалели.

Интересно, что в самой компании Pirelli Formula Ice называют прекрасным выбором для тех, кто ищет оптимальное сочетание цены и качества. Ну и кто предпочитает размеренный стиль езды. С этим трудно не согласиться, модель полностью отражает заявленные характеристики. С другой стороны - на рынке достаточно бюджетных вариантов, поэтому конкуренция в этом сегменте высокая. Например, есть Cordiant Snow Cross 2 (от 5 тысяч рублей за покрышку), Кама Alga (от 3 тысяч рублей) или Torero MP30 (от 6 тысяч рублей). Кроме того, не стоит забывать и про китайские модели, которые активно начали поступать на наш рынок после 2022 года.

При этом сами Pirelli Formula Ice предлагают по цене от 5 тысяч рублей. У этих шин 37 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14 до 19 дюймов.

Совет эксперта при выборе шин

Собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев:

- Резина напрямую влияет на безопасность: от нее зависят длина тормозного пути, курсовая устойчивость, точность рулевого управления и общая управляемость автомобилем.

Особое внимание при выборе шин следует уделять дате их производства. Средний срок годности резины составляет пять лет - по его истечении материал начинает терять эластичность и сцепные свойства.

Рекомендую всегда заранее изучать предложения рынка: знакомиться с отзывами на модели разных марок, читать экспертные обзоры и тесты.