Какой штраф грозит за летнюю резину зимой

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Абрамейцев рассказал "Российской газете", когда автомобилистам следует производить сезонную замену шин.

© РИА Новости

Влияние температуры на свойства шин

Ключевое отличие летних шин от зимних заключается в составе резиновой смеси и рисунке протектора. Летние шины разработаны для эксплуатации при положительных температурах. Резиновая смесь, из которой они производятся, более жесткая, что обеспечивает хорошее сцепление и долговечность в теплую погоду. Однако при понижении температуры, особенно до околонулевых и минусовых значений, она теряет свою эластичность, что значительно ухудшает сцепные свойства шины. Это приводит к увеличению тормозного пути, потере управляемости и повышенному риску возникновения заноса. Поэтому главный ориентир для смены шин - это температура в конкретном регионе.

Фактическое наступление зимы значительно варьируется по всей России: если, к примеру, в Сочи минусовые температуры редки, то в Сибири снегопады случаются даже летом, а морозы наблюдаются большую часть осени. Эксперты советуют менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд не превышает +7°C. Но мы призываем учитывать и перепады температур - если не в дневное время она близка к нулю, можно записываться на шиномонтаж, не ориентируясь на среднесуточную температуру.

Нормы законодательства

Помимо практических соображений, существуют четкие законодательные требования, касающиеся сезонной замены шин. С 1 декабря эксплуатация автомобиля на летних шинах запрещена. Так, исходя из Технического регламента Таможенного союза ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств", в России запрещено использовать автомобиль без зимних шин в течение декабря, января и февраля. За нарушение этого требования предусмотрен штраф (500 рублей. - Прим. ред). При этом Техрегламент дает право региональным властям корректировать эти сроки в сторону увеличения, если того требуют местные климатические условия. Например, в северных регионах период обязательной эксплуатации зимних шин может быть продлен.

Однако важно помнить, что своевременная замена летних шин на зимние - это не просто выполнение требований закона для "галочки" и избежания штрафа. Это в первую очередь забота о безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения, а также о сохранности автомобиля.