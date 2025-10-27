Какой штраф грозит за летнюю резину зимой
Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Абрамейцев рассказал "Российской газете", когда автомобилистам следует производить сезонную замену шин.
Влияние температуры на свойства шин
Ключевое отличие летних шин от зимних заключается в составе резиновой смеси и рисунке протектора. Летние шины разработаны для эксплуатации при положительных температурах. Резиновая смесь, из которой они производятся, более жесткая, что обеспечивает хорошее сцепление и долговечность в теплую погоду. Однако при понижении температуры, особенно до околонулевых и минусовых значений, она теряет свою эластичность, что значительно ухудшает сцепные свойства шины. Это приводит к увеличению тормозного пути, потере управляемости и повышенному риску возникновения заноса. Поэтому главный ориентир для смены шин - это температура в конкретном регионе.
Фактическое наступление зимы значительно варьируется по всей России: если, к примеру, в Сочи минусовые температуры редки, то в Сибири снегопады случаются даже летом, а морозы наблюдаются большую часть осени. Эксперты советуют менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд не превышает +7°C. Но мы призываем учитывать и перепады температур - если не в дневное время она близка к нулю, можно записываться на шиномонтаж, не ориентируясь на среднесуточную температуру.
Нормы законодательства
Помимо практических соображений, существуют четкие законодательные требования, касающиеся сезонной замены шин. С 1 декабря эксплуатация автомобиля на летних шинах запрещена. Так, исходя из Технического регламента Таможенного союза ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств", в России запрещено использовать автомобиль без зимних шин в течение декабря, января и февраля. За нарушение этого требования предусмотрен штраф (500 рублей. - Прим. ред). При этом Техрегламент дает право региональным властям корректировать эти сроки в сторону увеличения, если того требуют местные климатические условия. Например, в северных регионах период обязательной эксплуатации зимних шин может быть продлен.
Однако важно помнить, что своевременная замена летних шин на зимние - это не просто выполнение требований закона для "галочки" и избежания штрафа. Это в первую очередь забота о безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения, а также о сохранности автомобиля.