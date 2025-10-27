Как сменить надоевший госномер своего автомобиля

В России существует возможность заменить государственный регистрационный знак (ГРЗ) своего автомобиля на новый, не дожидаясь наступления законных оснований для этого. О том, как это сделать быстро, рассказал в беседе с "Автовзглядом" юрист Константин Дацкевич.

По его словам, если регистрационный знак просто не читается или пострадал в ДТП, достаточно выпустить новый, без необходимости посещения ГИБДД.

Однако иногда автолюбитель может захотеть поменять именно государственный регистрационный номер. Причины могут быть разными: утечка персональных данных, негативные ассоциации с текущим номером или покупка подержанной машины, где прежний владелец хочет сохранить свои "счастливые" номера.

Чтобы решить этот вопрос, юрист советует изучить пункты 61 и 125-129 Приказа МВД от 21.12.2019 № 950. В них содержатся полный перечень необходимых документов, порядок предоставления услуг и возможные требования для замены номерных знаков.

Эксперт уточняет, что для начала нужно собрать набор конкретных бумаг. Это заявление, которое можно заполнить онлайн на портале госуслуг или на бланке в МФЦ или ГИБДД. Также понадобятся паспорт, ПТС, СТС, старые номера (если они есть) и квитанция об оплате госпошлин. С 1 сентября 2025 года госпошлина за получение регистрационных знаков составляет 3000 рублей, для прицепов и мотоциклов - 2250 рублей.

После оплаты квитанции нужно записаться на удобное время в ГИБДД или МФЦ.

В день визита машина должна быть чистой, без тонировки на передних стеклах и с исправными световыми приборами. Инспектор проверит документы, осмотрит автомобиль и сверит VIN-код, а также номера кузова и шасси. Если все в порядке, владелец получит новые номера и СТС.

