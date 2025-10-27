Как платить меньше за машину: законные хитрости с транспортным налогом

Многие водители возмущаются размером транспортного налога и ждут его отмены. Автоюрист объяснил, что есть законные лазейки уменьшить эту сумму.

Как отметил эксперт, если ты знаешь принципы расчета налогов, то можешь вполне легально на этом сэкономить. Один из самых простых, но эффективных способов — обратить внимание на регион регистрации автомобиля. Налоговые ставки в разных частях страны могут сильно отличаться, уточняет CenyAvto.com.

Эксперт не советует покупать машины с очень высокой мощностью. За них придется платить больше всего. Альтернативой может стать гибрид. В этом случае платить придется только за мощность двигателя без учета электромотора. Важно помнить о специальных повышающих коэффициентах для дорогих авто, список которых регулярно обновляет Минпромторг.

Также можно узнать о местных льготах, например, для тех, кто не нарушает ПДД. Таким образом, сократить расходы можно, сочетая разные законные нормы. В некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки. Например, многодетные семьи могут вообще не платить транспортный налог.

Ранее стало известно, что с 1 ноября налоговая может взыскивать долги по налогам физлиц без суда. Платежи по транспортному, земельному и налогу на имущество должны быть погашены не позднее 1 декабря 2025 года, писал «ГлагоL».