От "Калинвагена" до "Бегемота": какие прозвища дают своим автомобилям в РФ

Какие прозвища владельцы дают своим "четырехколесным друзьям"? Как рассказали "Российской газете" в "Авто.ру", в неформальном опросе приняли участие почти 600 человек - и результаты поражают своей выдумкой.

Людям в целом, а водителям в особенности присуще "очеловечивать" неодушевленные предметы, наделяя их собственной индивидуальностью, характерами и именем. И, как показал опрос, в этом аспекте фантазия автолюбителей поистине безгранична. Если исключить наиболее распространенные прозвища, образованные от животных: Ласточка, Муравей и Белка, то можно выделить несколько ключевых направлений.

Многие россияне выбирают имена персонажей массовой культуры из фильмов, книг и игр. Например, можно встретить такие прозвища, как Халк, Симба, Кратос и Бараш. Некоторые автовладельцы дают своим машинам прозвища, отталкиваясь от их характеристики. Например, крупный автомобиль может получить имя Бегемот либо быть анаграммой названия модели - Енот от Nissan Note.

Человеческие имена тоже вошли в число наиболее популярных вариантов. При значительном перевесе в пользу нежных женских имен встречаются оригинальные мужские варианты: Генрих, Зюзя, Фитюня.

Не обошлось и без ироничных вариантов, подчеркивающих какую-то особенность автомобиля или его недостаток. Например, Устрица для Subaru Impreza WRX STI и Peugeot 107, или Леший для Subaru Forester. Также владельцы часто обыгрывают названия марок и моделей. К примеру, Kia может превратиться в Кияшу, Lada Vesta в Кринжеста, а Тагаз Tiger в Тазик.