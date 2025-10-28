Эксперт назвал пять непростительных ошибок при покупке авто с пробегом

Грамотная покупка автомобиля с пробегом невозможна без юридической проверки, технической диагностики, анализа рынка и четко оформленных документов. Игнорирование этих правил - прямая дорога к финансовым потерям. Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК "Авилон" Роман Титов перечислил "Российской газете" пять непростительных ошибок при покупке автомобиля с пробегом.

1. Отсутствие четких критериев выбора

Перед покупкой важно определить, для каких целей нужна машина: для города или бездорожья, для динамичной езды или экономичных поездок. Нужно заранее решить, какой тип кузова предпочтителен - седан или внедорожник, полный или передний привод, бензин, гибрид или электромобиль. Кроме того, необходимо просчитать все эксплуатационные расходы: налоги, стоимость ТО, расходников и шин.

2. Игнорирование юридической проверки собственника

Следует убедиться, что продавец имеет право распоряжаться автомобилем: он не находится в статусе банкрота, его имущество не арестовано и он не ограничен в возможности заключать сделки. В противном случае велик риск оспаривания сделки и потери автомобиля.

3. Непроверенный VIN и история автомобиля

Обязательно сверить VIN-номер с данными ПТС и проверить его читаемость. Стоит помнить: покупается не новый, а подержанный автомобиль, поэтому он всегда имеет историю эксплуатации. Нужно быть готовым вложить в его обслуживание дополнительно 5-10% от стоимости, чтобы привести машину в полностью исправное состояние.

4. Отказ от страхования.

Отсутствие КАСКО может обернуться серьезными расходами. Наличие полиса снимает множество проблем - от поиска оригинальных запчастей до компенсации дорогостоящего ремонта.

5. Покупка "убитого" автомобиля ради экономии

Иногда дешевое предложение оборачивается бесконечным ремонтом. Машина с большим пробегом или в плохом состоянии потребует значительных вложений, а риск серьезных поломок останется высоким.