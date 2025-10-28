Осенний марафон: какие задачи стоят перед каждым автовладельцем осенью

Пока на улице ещё не похолодало окончательно, а дождь не сменился снегом, нужно успеть подготовить машину к зиме: провести ряд процедур, способствующих не только комфортной эксплуатации в зимний период, но и способных защитить от лишних трат. Порой — весьма внушительных. Как за счёт небольших, порой и вовсе бесплатных операций, сделанных ко всему прочему своими же руками, сберечь и машину, и семейный бюджет — на Quto.ru

Дачный сезон успешно завершён, отгуляны отпуска и начался очередной учебный год, появляется время, которое стоит уделить автомобилю: чем больше внимания ему уделим осенью — тем меньше он этого самого внимания, а так же времени, денег и нервных клеток злоупотребит зимой. Тут зависимость — прямая, как ни крути. Мойка и шиномонтаж — понятия абсолютные и даже не обсуждаемые, но есть целый ряд процедур, которые так же нужно сделать, чтобы после не кусать локти. Они совсем не сложные, не дорогие, а чаще всего и автосервиса под рукой не требующие, но потраченного времени точно стоят.

Силиконовая смазка

Ежегодно, до первых морозов, стоит пробежаться с флакончиком самой дешёвой и доступной силиконовой смазки по всем дверным уплотнителям: покрытая таким составом резина куда лучше перенесёт морозы, не порвётся и не протрётся. Рецепт прост: после мойки — тряпочкой насухо, а дальше силикон, излишки которого по прошествии 10 минут стоит убрать той же тряпкой. Сложно? Нет. Однако такая простейшая превентивная операция заметно, буквально в разы продлит срок службы дверного уплотнителя. Для оценки финансовой целесообразности даже идти никуда не нужно: достаточно лишь посмотреть цены и наличие тех самых уплотнителей. Вопросы отпадут сами собой. Кстати, помимо дверей, такая же резинка есть в багажнике и под капотом — их забывать тоже не стоит. Цена вопроса — 150-200 рублей. Время работы — 20 минут.

Аккумулятор и клеммы

Под капотом нас интересуют две точки, но начнём с простого — с аккумулятора. Многие рекомендуют внимательно оценить его работоспособность до наступления холодов, но мало кто упоминает, что недостаток тока и сложности с пуском часто связаны не с самой батареей, а с клеммами: они окисляются, покрываются непробиваемым налётом, который и снижает пусковой ток. Что делать? Почистить, не стесняясь средств и выбора инвентаря, хоть наждаком — хоть щёткой, а после — обработать специальным защитным составом: он убережёт от появления окислов, сохранит контакт между клеммой и проводом, а, значит, заметно упростит пуск двигателя зимой. Цена вопроса — около трёхсот рублей. Время работы — 15 минут.

Мама и папа

Родителям нужно уделять время всегда и везде, независимо от сезона и времени года. А вот клеммы в подкапотной пространстве обойдутся и ежегодным контролем: их надо осмотреть на предмет окислов, проверить плотность соединения, протереть и почистить, если то потребуется. Так же умные люди рекомендуют на зиму, которая у нас влажная и богатая дорожными реагентами, обрабатывать подкапотную косу, вернее, места её соединения, средствами от окисления контактов. Осмотр займёт не менее получаса, а вот баллончик подойдёт тот же, что и для аккумулятора. Мы его уже приобрели за 300 рублей.

Защита картера

Популярность стального листа защиты картера в России — «притча во языцех»: большинство автомобилистов и на бездорожье-то не съезжают, но железку под моторный отсек повесят обязательно. А вдруг? Вдруг может и не случится, а вот грязи под этот неоригинальный и не попадающий под воздействие заводской гарантии лист стали точно набьётся. И зимой она, грязь, состоящая их земли, пыли, глины и прочих компонентов, обязательно промокнет, а потом замёрзнет. И вычищать этот мёрзлый грунт — так себе удовольствие. Но придётся: он давит на картер, деформирую последний, а так же создаёт условия для образования коррозии. Поэтому лучше бы сейчас, в октябре, пока не холодно, скинуть железку да вычистить все летние накопления. Дело грязное, но недолгое. И, кстати, бесплатное, если в гаражах найдётся яма или эстакада. Время работы — до часа, надо ж ещё обратно повесить!

Стоки и пороги

За лето и, особенно, за первый месяц осени в нишах порогов, в стоках лобового стекла набивается много лишнего: грязь, пыль, листва. В итоге создаются идеальные условия для скорого появления коррозии. Цена вопроса, если не уследить — от 50 000 рублей за сторону. Кстати, некоторые автомобили успевают прогнить насквозь буквально за пару лет, поэтому водостоки у триплекса и пороги лучше бы не только тщательно промыть, убрав оттуда следы эксплуатации, но и обработать любыми антикоррозийными составами — тут уж на свой вкус и достаток выбирать надо. Из интересного: однажды, проводя подобную операцию на свежеприобретенном подержанном автомобиле, был зафиксирован интересный нюанс. Водосток был забит напрочь, поэтому струя воды из мойки высокого давления пробила засор не сразу. Но когда пробила — вынесла, внимание, пластиковый пакет с датой: он пролежал внутри минимум 4 года. Естественно, водосток был уже сильно «побит» ржавчиной, а после его пришлось долго и дорого ремонтировать: общее восстановление обошлось далеко за 50 000 рублей. Стоит ли оно того? Особенно на фоне промывки порогов и водостоков, которую можно сделать и лично на самомойке за полчаса и 300 рублей.

Сколы и царапины

А вот красить автомобиль перед зимой бессмысленно: снег, грязь и реагенты быстро приведут к помутнению лака, так что насладиться долгожданным и дорогостоящим обновлением «железного коня» в полной мере не получится. Однако, это не освобождает автомобилиста от необходимой защиты повреждённых участков лакокрасочного покрытия — тех самых сколов и царапин, коих на любой машине с избытком: их надо или подкрасить, или обработать. Можно даже самостоятельно: набор для устранения сколов, который, к слову, содержит даже лак, стоит около тысячи рублей. Если дорого — аккуратно нанесите на повреждённые элементы любой доступный антикоррозионный состав, хоть дешёвый «мовиль». Да, некрасиво, но действенно. Но помните: грунт, даже кислотный, самостоятельным элементом защиты не является, его сверху так же нужно чем-то покрыть. Желательно — краской и лаком.

Пары тысяч рублей и одного вечера выходного дня будет более чем достаточно для полновесной и всеобъемлющей подготовки машины к зиме: не торопясь, с чувством, толком и расстановкой. Без ажиотажа, но и без особых параллельных дел. Впрочем, это время — прибыльная инвестиция, которая при минимальных затратах позволит крепко сэкономить. Иногда, как было описано выше, и пятизначную сумму. Довод видится достаточным, чтобы отказаться от телевечера и дивана в пользу несложных, но таких важных процедур по содержанию своего личного автомобиля. Не для «дяди» же делаем, для себя.