Названы шесть недостатков кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил шесть минусов кроссовера Volkswagen Tiguan 2 поколения.

© Газета.Ru

«Медиасистема ­ на многих машинах эпизодически глючит – и старая, и новая версия. Прочая электроника работает почти без сбоев», — сказал Зиновьев.

Кроме того, после 150 тыс. километров у автомобиля могут отказать стеклоподъемники.

У двухлитровых моторов при пробеге до 100 тыс. километров могут износиться водяной и масляный насосы, фазорегуляторы и цепь ГРМ, сказал эксперт.

До этого Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.