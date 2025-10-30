Как вычислить реальный пробег автомобиля

Андрей Гришаков: Потертость педали тормоза в авто может о многом рассказать

Скручивание пробега – одна из самых распространенных махинаций при продаже подержанного автомобиля.

Перед продажей бэушных машин это делают многие, поэтому на одометр смотреть, в общем-то, бессмысленно. Владелец, скрутивший пробег, часто скрывает и необходимость дорогостоящего сервисного обслуживания. Но если знать ключевые признаки, можно избежать покупки проблемного авто.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр»

– Современные автомобили оснащены цифровыми одометрами. Чтобы определить на них реальный пробег, используют оптические или магнитные датчики в трансмиссии автомобиля.

При внешнем осмотре автомобиля определить пробег можно по ряду признаков. Во-первых, износ салона. Амортизация видна на стыках декоративных панелей руля, на изношенных накладках педалей, потертости на рычаге КП и подлокотниках, а также при деформации обивки сидений.

Пробег также можно определить по износу тормозных дисков. Например, передние диски обычно служат от 80 000 до 120 000 км. Если диски заменены, но и новые истерты, то большая вероятность, что пробег давно перешел отметку в 150 тыс. км. Потертость педали тормоза может рассказать о многом – примерно к 200 тыс. почти полностью сходит резиновая накладка.

Необходимо проверить даты выпуска: для фар – это наклейка сзади корпуса; для лобового стекла – в правом нижнем углу; а для ремней – бирка на самом изделии.

По техосмотру пробег можно обнаружить в сервисной книжке, в которой указываются данные прохождения ТО (если продавец говорит, что потерял ее, то, скорее всего, пробег скручен). Информацию о пробеге можно запросить у страховой компании, чаще всего стоимость услуги - от 500 рублей.

Сам по себе ни один признак не доказывает скрутку пробега, однако если совпало несколько факторов, то это уже повод насторожиться. Лучше всего перед покупкой сделать диагностику авто в сервисном центре.