Средний чек россиян на услуги шиномонтажа в октябре 2025 года составил 3 тыс. рублей (+16% за год). Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сервис «Чек Индекс».

«Аналитики «Чек Индекс» выкатили статистику, которая показала — на переобувку своей ласточки в этом сезоне нужно заложить около 3 к рублей, а услуги мойки обойдутся минимум в 1,3 к рублей», — сообщает канал.

Отмечается, что растёт и сам спрос на обе услуги из-за холодной осени.

Ещё одна особенность этого сезона: автолюбители стали меньше покупать новую резину — предпочитают переобуваться в старую.

До этого автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рассказывал, что у российских автовладельцев есть только один эффективный способ сэкономить на замене летней резины на зимнюю – это отказ от услуг СТО. Ожидать завершения пикового спроса на услуги таких мастерских бессмысленно, так как даже если ждать до последнего, цены практически не снизятся.

Он отметил, что если речь идет о средней эксплуатации машины в городских условиях с пробегами по 15-20 тысяч км в год, то один комплект летних колес можно использовать минимум шесть лет, а зимних – восемь лет. Если они всегда наготове, а водитель умеет самостоятельно их менять, то это поможет сэкономить и время, и деньги, и нервы, считает Балабас.

Ранее водителям напомнили о штрафах за несезонную резину.