Правда ли, что среди дорожных камер много муляжей? Они действительно слепнут по ночам и в плохую погоду? А если прилепить на госномер осенний кленовый лист, штраф не придет? Подобные вопросы постоянно всплывают в разговорах водителей - достаточно изучить любой автомобильный форум в Сети. И точного ответа там не найти, каждый придерживается своего мнения. Развенчать мифы решили в столичном департаменте транспорта - там собрали основную информацию о комплексах фотовидеофиксации.

Камера и мотор

"Сегодня в Москве работают 3,8 тыс. комплексов, которые умеют распознавать 65 видов нарушений, - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - Камеры размещены в местах аварийности и там, где водители чаще всего не соблюдают ПДД: превышают скорость, игнорируют требования дорожной разметки и знаков, не пристегиваются за рулем, отвлекаются на телефон. Они помогают дисциплинировать автомобилистов и делают движение безопаснее".

Интересно, что до 20% камер в Москве каждый год перемещают на новые проблемные участки, следуя за изменяющейся дорожной обстановкой. Это значит, что если в одном месте ситуация улучшилась, то камеру оттуда могут переместить по новому адресу, где аварии случаются еще часто.

До 20% камер в столице каждый год перемещают на новые места

Комплексы действительно способствуют снижению числа нарушений и, как следствие, аварийности. Например, в этом году на Волоколамском шоссе на въезде в Тушинский тоннель из центра более чем на 60% сократилось количество превышений скорости по сравнению с прошлым годом. А на Ленинградском проспекте в районе дома 33, корп. 5, за тот же период более чем на 55% стало меньше нарушений разметки. Получив штраф, водители стали внимательнее и ничего не нарушают в конкретном месте. В целом число основных нарушений тоже снижается. К примеру, с начала года в столице более чем на 9% упало количество превышений скорости. Штрафов за нарушения требований разметки выписали почти на четверть меньше, а за непристегнутые ремни, использование телефона за рулем, езду без фар и подобное - почти на треть.

Собственно, все это развенчивает главный миф о дорожных камерах - они нужны не для пополнения бюджета с помощью штрафов или слепого наказания водителей. Они действительно снижают аварийность и заставляют водителей быть осторожнее. Как бы не хотелось разогнаться на шоссе, автомобилист знает, что ему придет целая россыпь штрафов. Поэтому лучше ехать с разрешенной скоростью, и, вполне возможно, этим он спасает жизнь и здоровье как себе, так и другим участникам движения.

В дептрансе говорят, что в местах установки камер аварийность обычно снижается до 30%.

Ошибаются, но редко

Еще один распространенный миф о камерах - словно они сами, автоматически выписывают штрафы. На самом деле комплексы с помощью нейросетей лишь фиксируют признаки нарушения, а дальше данные проверяют люди, они же выписывают штрафы. Это могут быть инспекторы ГИБДД, сотрудники Московской административной дорожной инспекции, "Московского паркинга" и других ведомств. Но нагрузка на них порой такая, что детально изучить тысячи нарушений они не могут. И ошибки случаются. В таких случаях штраф можно обжаловать, причем онлайн с помощью портала госуслуг. Жалобу, опять же, рассмотрит человек и при подтверждении необоснованного наказания отменит штраф.

Другой популярный миф - часть камер ненастоящие. Это муляжи, которые вешают, просто чтобы пугать водителей и заставлять быть бдительнее. Тут в дептрансе категоричны: все комплексы фотовидеофиксации в Москве настоящие и нарушения фиксируют тоже по-настоящему.

Часть распространенных мифов о камерах - это, скорее, надежды заядлых нарушителей. Часть из них верят, например, что объективы слепнут ночью. Мол, они не в силах разглядеть номер при тусклом свете фонарей, а уж если машина несется на большой скорости, то и подавно! "На самом деле наши комплексы - как кошки: отлично видят и днем, и ночью, - отвечают в дептрансе. - Встроенный инфракрасный прожектор в камере обеспечивает подсветку, не ослепляя водителей. Благодаря этому камеры фиксируют нарушения в любое время суток и при любой погоде".

Да, погода камерам тоже не помеха: возможно, в проливной дождь им и будет сложнее работать, но в большинстве случаев это не помешает зафиксировать нарушение. Как, кстати, и высокая скорость - она тоже не помешает распознать признаки нарушения.

Ну а что насчет грязных номеров? Если закидать госномер грязью или прилепить на него осенний лист, штрафа получится избежать? Зачастую это не поможет, потому что нейросети могут прочитать даже плохо различимые символы. К тому же они могут сравнить номер с маркой и цветом машины. Конечно, полностью нечитаемые номера камера не распознает, зато сотрудники ГИБДД в таком случае могут оштрафовать на 5000 рублей, а то и оставить без прав. Такое наказание установлено за намеренное скрытие номеров. И доказать инспектору, что тот самый кленовый листик вы не сами прилепили на номер, будет непросто.

Кстати

Еще один миф - камера фиксирует только одно нарушение за раз. На самом деле современные комплексы фиксации могут одновременно определять разные виды нарушений. Если водитель, например, превысил скорость и пересек сплошную линию, камера зафиксирует оба этих нарушения.