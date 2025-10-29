Эксперт «За рулем» рассказал, как подобрать хорошую Skoda Rapid за 1 млн рублей

© За рулем

За миллион рублей на вторичном рынке можно найти лифтбек Skoda Rapid 2018-2019 годов выпуска.

Этот автомобиль, в целом, отличается надежностью, однако со временем пробег может сказаться на состоянии пластиковых деталей с хромовым покрытием и оптики. Что касается лакокрасочного покрытия, то его качества достаточно, чтобы не беспокоиться еще очень долго.

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Большая часть машин на рынке – с атмосферным двигателем 1.6 модели CWVA. В отличие от предыдущего CFNA, каких-то слабых мест у него нет.

У мотора отмечается небольшой масложор, а ремень ГРМ нужно менять каждые 100-120 тысяч км. Коробка передач может быть как механическая, так и классический 6-ступенчатый автомат Aisin (для моделей VAG он идет под индексом AQ160).

Это довольно выносливый агрегат, но только при условии грамотного обслуживания – он чувствителен к качеству масла, и при несвоевременной замене жидкости могут забиваться клапаны гидроблока, а в запущенных случаях возможен износ фрикциона гидротрансформатора.

Архитектура передней части салона Rapid унаследована от родственного седана Volkswagen Polo, и по меркам своего класса интерьер отделан качественно.

Также на рынке встречаются версии с турбомотором CZCA и роботизированной коробкой DSG, при выборе которых стоит быть внимательнее – иногда у этих двигателей наблюдается заклинивание тяги актуатора турбины, поэтому перед покупкой такой автомобиль лучше проверить в специализированном сервисе.