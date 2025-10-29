Ikon Autograph Ice 10: как показали себя новые премиальные шины

Многим кажется, что после ухода большинства известных компаний на российском рынке вовсе не осталось премиальных шин, а весь официальный ассортимент начинается и заканчивается лишь исключительно бюджетными моделями. Но это вовсе не так. Ikon Tyres, которая выпускает покрышки на заводе во Всеволожске, представила Autograph Ice 10 - главную новинку этого зимнего сезона. Рассказываем о плюсах и минусах российских шин.

© Российская Газета

Сначала остановимся на главных особенностях модели. Это, в первую очередь, двойная ошиповка. В конструкции покрышки использованы два типа шипов. Один из них - по центру протектора, а другой - по краям. Новая конструкция отличается измененными формами элементов с акцентом на прокалывающую способность скользкой поверхности.

Сами шипы имеют особую усложненную форму сердечника, увеличивающую зону контакта со льдом, а также защищены от проворачивания и выпадения. Последнее особенно актуально в российских условиях, многие водители жалуются, что уже через пару сезонов их шины начинают терять "когти". У Autograph Ice 10 такой проблемы не должно быть.

Протекторный рисунок имеет направленный симметричный дизайн с углубленными ступенчатыми канавками для отвода воды и снежной каши. 3D-ламели ZiLock обеспечивают адаптивную жесткость и увеличивают количество сцепных кромок.

Резиновая смесь Green Core Mix содержит увеличенное на 5,5% количество возобновляемых материалов. Как заявляет производитель, при температуре -20°C шина показывает на 52% лучшие характеристики по сравнению с предыдущим поколением.

Но теория теорией, но все плюсы и минусы всегда познаются на практике. Устанавливаем Autograph Ice 10 SUV на наш кроссовер и отправляемся в путь.

Пробуксовки при резких стартах минимальные, машина уверенно держится на траектории в связке виражей и не уходит с курса при резком торможении. На укатанном снегу все тоже очень неплохо.

Разумеется, пробуем "десятку" и на льду и обращаем внимание прежде всего на по-спортивному четкие реакции на управляющие действия. При провокации заноса автомобиль ведет себя предсказуемо и не допускает экстремальных отклонений от траектории даже при отключенной системе стабилизации.

В результате кроссовер легко контролировать на дуге, действуя рулем и газом. Все в порядке и с тормозной динамикой. Косвенное свидетельство тому - работа системы ABS. Электроника вмешивается не сразу, тормозишь "в пол", одновременно объезжая препятствие, и машина этому не противится. Порадовало наличие индикатора износа в виде снежинок - удобно следить за состоянием шин.

Еще один важный момент - это то, как покрышки ведут себя при колейности. Курсовая устойчивость остается на высоком уровне даже при значительном износе дорожного покрытия. Автомобиль не рыскает из стороны в сторону и уверенно держится заданной траектории.

При движении по колее шины эффективно противостоят боковому смещению, не позволяя машине уводить в сторону. Это особенно важно при езде на зимних дорогах, когда колея может быть заполнена снегом или льдом.

Понравилось и то, как проявила себя модель в городских условиях - шины словно "проглатывают" все мелкие неровности, обеспечивая комфортную езду. При проезде через трамвайные пути или небольшие выбоины не возникает неприятных ударов в руль.

Отлично покрышки справляются и с лежачими полицейскими. Боковины у шин достаточно упругие, но при этом не жесткие - они хорошо амортизируют удар при наезде на искусственную неровность. Автомобиль не подпрыгивает, а мягко преодолевает препятствие. Даже если немного превысить допустимую скорость проезда, шины все равно справляются хорошо.

Ну и один из самых важных критериев - шумность. При разгоне и торможении все в допустимых пределах. На скорости около 90-100 км/ч звук становится заметнее. При этом если брать общие впечатления от новых покрышек, то это основное, на что можно попенять. Хотя понятно, что это даже и не претензия вовсе - вы не найдете резину с "когтями", которая не шумит. От шипованных шин изначально не стоит ждать в этом плане какие-то чудес. А если хочется полной тишины, то лучше сделать выбор в пользу одной из фрикционных моделей.

Стоимость Ikon Autograph Ice 10 начинается от 8 тысяч рублей за покрышку. И для многих это будет главным минусом, на рынке, конечно, довольно много более доступных вариантов.

Стоит ли брать премиальные покрышки? Кому-то вполне подойдут и бюджетные варианты, ну а если есть финансовые возможности, то вопрос отпадает сам собой. Тут стоит понимать, что именно шины единственное, что связывает машину с дорогой. А своя безопасность и окружающих - это самое важное.

Среди конкурентов новой российской модели можно выделить Continental IceContact 3 (От 11 500 рублей), Goodyear UltraGrip Ice Arctic (от 9 500 рублей) и Hankook Winter i*Pike RS2 W429 (от 7 500 рублей).

Среди конкурентов новой российской модели можно выделить Continental IceContact 3 (От 11 500 рублей), Goodyear UltraGrip Ice Arctic (от 9 500 рублей) и Hankook Winter i*Pike RS2 W429 (от 7 500 рублей).