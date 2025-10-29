Куда деть отработанные автомобильные покрышки?

Этот вопрос возникает у владельцев транспортных средств, когда приходит время менять резину. Часто их оставляют возле мусорных контейнеров, но это не законно. Дело в том, что региональные операторы по вывозу бытовых отходов не занимаются утилизацией таких специфических материалов.

К счастью, есть несколько законных способов избавиться от изношенной резины. Вы можете обратиться в специализированные организации, имеющие лицензию. Их можно найти в «2ГИС» по запросу: утилизация шин.

Также можно связаться с юридическим отделом муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия. Там с вами заключат договор возмездного оказания услуг по приему отработанных автомобильных покрышек, шин и камер. Телефон для связи: 8 (3467) 36-00-96, добавочный 228.

Важно отметить, что резина разлагается более 100 лет, а при её нагреве выделяются токсичные вещества, в том числе бензол, стирол и другие. В течение примерно трех лет они могут попадать в грунтовые воды и загрязнять почву в радиусе нескольких десятков метров. Также во время разложения шин с них сходит резиновая пыль, которая разлетается вокруг. Она способна вызвать аллергию вплоть до образования астмы и рака.

На данный момент самый оптимальный вариант утилизации резины – переработка. После конверсии её применяют для производства асфальта, детских площадок, стадионов, вертолетных площадок и парковок. Совсем мелкую крошку используют для набивания боксерских мешков.

Напомним, по закону водителям необходимо сменить резину на зимнюю до 1 декабря.