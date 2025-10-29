Есть ли реальная польза от автомобильных очков

«За рулем» изучил мнения профессионалов и ученых об очках для вождения

© За рулем

В одной из моих давних командировок коллега, с которым я ехал, выложил на торпедо набор всевозможных фильтров для очков и время от времени солидно заменял одни на другие, когда «менялась дорожная ситуация». Одни фильтры в его наборе были против ослепления, другие – от бликов, третьи – для ночной езды и так далее. Я же носил обычные очки и грустно размышлял, как бы соединить одно с другим.

Но есть ли от подобных ухищрений реальная польза?

Время от времени я опрашиваю коллег, мастеров автоспорта, раллистов, автопутешественников и так далее. Картина получается любопытная: все без исключения говорят, что ничем подобным не пользуются. Только один автоспортсмен добавил, что лично знает раллиста, который постоянно применяет очки Oakley и очень ими доволен. Но общее мнение однозначное: ненужная вещь.

Но почему? Желтые стекла, например, вроде бы эффективны в сумерках: очерчивают профиль предметов, чем пользуются, например, профессиональные стрелки. Но сумерки быстро проходят, а в остальное время суток толку от них нет – ни от бликов, ни от ослепления они не спасают.

С другой стороны, коричневые фильтры, например, убирают из поля зрения водителя все машины кофейного и близкого к нему цветов, что не очень хорошо. Но Правилами не запрещено.

Время от времени появляются результаты разных лабораторных исследований. Их десятки, и вот общий вывод некоторых из них.

Сообщается, что желтый цвет убирает коротковолновую синюю составляющую видимого спектра света и существенно ухудшает светопропускание линз в остальной области спектра. А с учетом интенсивности окраски такие линзы серьезно уменьшают количество света, достигающего глаз водителя. Контрастность объектов на дороге с такими очками действительно становится выше, но это формирует у водителя абсолютно ложное ощущение лучшей видимости.

Также отмечается, что в желтых очках трудно разглядеть пешеходов в одежде синего и оранжевого цветов.

Очки для вождения, о которых идет речь (а не шоферские, защищающие глаза от ветра и летящей с дороги грязи) появились в середине прошлого века – и с тех пор идут споры о том, насколько они полезны или вредны.

ПДД их не запрещают, а потому пользоваться ими можно сколько угодно. Но есть очень важный момент. Если есть ощущение, что вы стали хуже видеть дорогу, следует обратиться к окулисту.

Напомним, что водители, нарушения зрения которых требуют постоянной коррекции, после прохождения медкомиссии получают особую отметку в правах – GCL (glasses or contact lenses – «очки или контактные линзы»). Отметка ставится на основании заключения окулиста и вносится в 14-ю графу водительского удостоверения.

И не забывайте, что для безопасной езды гораздо важнее очков со специальными фильтрами чистые боковые окна, ветровое стекло и зеркала заднего вида – это особенно важно при езде ночью. В таких условиях каждая лишняя преграда перед глазами опасна.