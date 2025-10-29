Россияне назвали самые стрессовые ситуации на дороге. Исследование Rambler&Co

Источники стресса связаны не столько с машинами, сколько с людьми и обстоятельствами вокруг – 25% респондентов в целом боятся аварий и повреждений, а 15% смущает реакция окружающих водителей

Дорога — это не только поток машин, но и пространство, где пересекаются характеры, привычки и эмоции. Здесь случаются пробки, ошибки, спешка, а иногда и неожиданные поломки. И хотя таких тревожных ситуаций хватает, большинство водителей уже научились сохранять спокойствие и использовать технологии, которые помогают не терять контроль. Медиахолдинг Rambler&Co и экосистема Сбера для автолюбителей, в том числе сервис Ситидрайв, провели исследование, чтобы понять, какие моменты на дороге чаще всего вызывают напряжение — и что помогает его преодолеть. В опросе, прошедшем на площадках Rambler&Co, приняли участие более 70 тысяч человек.

Как российские автолюбители реагируют на различные ситуации на дороге

Пробки

Пробки — одна из самых частых причин дорожного стресса, но не для всех. Почти половина респондентов (46%) признались, что их реакция зависит от обстоятельств: если они опаздывают, то нервничают, а если нет — относятся спокойно. Еще 22% воспринимают заторы как естественную часть пути. Лишь 15% признались, что любая пробка вызывает у них раздражение и ощущение потери времени. 6% отметили, что им в целом некомфортно долго находиться в замкнутом пространстве. А 11% даже находят в них пользу, посвящая время ожидания звонкам, музыке или подкастам. По собственным данным Ситидрайва, половина (50%) пользователей каршеринга старается использовать время в пробках эффективно, слушая музыку или радио. 28% общаются с кем-либо, 18% просматривают соцсети, 20% перекусывают в дороге, 14% включают на фоне фильм или сериал, а 12% слушают подкасты или аудиокниги.

Заправка

Подавляющее большинство (91%) опрошенных уверенно справляются с заправкой, считая ее привычным ритуалом. Только небольшая часть, 9%, испытывает неудобства из-за очередей, необходимости взаимодействовать с заправщиком или боязни допустить ошибку в процессе заправки. Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей отмечают: оплата топлива через приложения банков и возможность заранее выбрать АЗС по пути сводят тревогу к минимуму. Интересно сравнить отечественные данные с исследованием британского онлайн-ритейлера Cazoo, в рамках которого 62% молодых водителей признавались, что боятся заправляться из-за страха ошибиться или выглядеть неуверенно в глазах окружающих. На их фоне россияне представляют собой образец спокойствия.

Парковка

С парковкой ситуация чуть сложнее. Половина водителей (50%) чувствует себя уверенно, но 37% испытывают напряжение в тесных дворах и на подземных стоянках, опасаясь задеть другие машины или бордюр. Для 6% стресс усиливается, если кто-то подгоняет их или сигналит, 5% нервничают из-за непонимания габаритов авто. При этом 2% водителей абсолютно спокойны, так как они полностью полагаются на технологии — от камер до парковочных ассистентов, — из-за чего не испытывают стресса вовсе.

Каршеринг

22% автолюбителей отмечают, что чувствуют себя за рулем арендованной машины так же уверенно, как и в собственной. Однако 41% все же испытывают легкое напряжение, проверяя состояние автомобиля после предыдущего водителя — они боятся упустить возможные неисправности или получить штраф. Эксперты Ситидрайва призывают внимательно читать правила, часто задаваемые вопросы и не стесняться при любом затруднении обращаться в поддержку. Еще 16% опасаются случайно повредить транспорт, 14% напрягаются из-за отношения других участников движения к водителям каршеринга, а 7% раздражают ошибки или зависания в приложении. Чтобы избежать большинства проблем, нужно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, относиться к автомобилю так же бережно, как к своему собственному, обязательно фотографируя машину до и после аренды. Во-вторых, проявлять уважение к другим пользователям сервиса, оставляя салон чистым и аккуратным. Наконец, при любых проблемах с арендой, приложением или любыми другими вопросами незамедлительно обращаться в службу поддержки, не пытаясь искать решение самостоятельно в интернете. Тогда сложностей и переживаний станет меньше.

Поломки и неисправности

Неожиданные технические проблемы не пугают россиян — 40% относятся к поломкам спокойно, считая, что все решаемо. У остальных причины тревоги различны: 28% переживают, что не смогут устранить неполадку самостоятельно, 19% — что ремонт в сервисе окажется слишком дорогим, а 10% тревожатся, что в нужный момент останутся без помощи на трассе. Еще 3% боятся вызвать эвакуатор или попросту не знают, куда обращаться. Заранее приобретенные пакеты помощи на дорогах способны снять стресс и в этих ситуациях.

Что добавляет стресса — и как с ним справляться

Оказалось, что источники стресса связаны не столько с машинами, сколько с людьми и обстоятельствами вокруг. Четверть водителей (25%) больше всего боятся аварий и повреждений. 21% переживают из-за возможных финансовых потерь: ремонта, штрафов или уплаты страховой франшизы. 15% нервничают из-за сигналов и недружелюбных выкриков других участников движения, 14% в целом смущает лишнее внимание со стороны других участников движения, 13% раздражают комментарии пассажиров в собственном авто. Еще 7% испытывают стресс из-за сложных интерфейсов приложений и навигации, а 5% признались, что испытывают тревожность из-за необходимости оперативно реагировать на стресс в неожиданной ситуации.

Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей отмечают: чувство уверенности за рулем тесно связано с предсказуемостью. Чем меньше неожиданностей, тем спокойнее водитель. Этому помогает все, что делает поездку более предсказуемой — навигация с прогнозом пробок, онлайн-оплата платных дорог и штрафов, напоминания о ТО и даже чат поддержки или помощь на дороге. Современные сервисы превращают эти функции в привычные инструменты, а акцент на снижении стресса возвращает удовольствие в водительскую рутину.