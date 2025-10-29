Какие риски несет покупка дешевых шин

В минтрансе дали рекомендации по смене автомобильной резины. Оптимальным временем для установки зимних шин считается период, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится на уровне плюс 5 - плюс 7 градусов. С декабря по февраль использование летней резины запрещено техническим регламентом Таможенного союза. Зимние шины, которые могут быть как шипованными, так и нешипованными (липучка), должны иметь соответствующую маркировку: "M+S", "M&S" или "M S".

© Российская Газета

Сегодня рынок автомобильных покрышек переполнен малознакомыми китайскими брендами и "ноунейм"-производителями. С одной стороны, разнообразие дешевого товара помогает автовладельцам экономить. На вид такая резина будто не отличается от привычных и известных брендов: тот же свежий протектор, современный рисунок. Но когда дело доходит до установки таких шин и балансировки, иллюзия заканчивается. О том, с чем придется столкнуться покупателю такой резины, "Российской газете" рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Почему дешевая шина плохо балансируется

Одна из главных трудностей при работе с дешевыми покрышками - балансировка. Современные станки легко подстраиваются под любую геометрию колеса, но если шина изначально с дефектами, то даже хорошее оборудование не поможет. Неизвестные бренды часто грешат неравномерной толщиной корда, нарушением геометрии каркаса. Это приводит к тому, что резина вращается с микроскопическим биением, и чтобы его компенсировать, нужно навешивать больше балансировочных грузов. Иногда разница может достигать 50 граммов на одно колесо, а для легкового авто это уже ощутимо. В конечном итоге все это сказывается на плавности хода, руль начинает дрожать на скорости. Водитель может подумать, что дело в подвеске или диске, хотя проблема будет крыться в дешевых покрышках.

Монтаж и скрытые дефекты

Иногда сюрпризы с низкосортной резиной могут всплыть уже на монтаже. Слишком жесткий или мягкий борт затрудняют посадку на диск. Бывает, что резина при накачке ведет себя по-разному: один край садится, а другой остается поджатым. Если не заметить этого, то колесо будет бить даже после балансировки.

В дешевых покрышках могут быть и другие слабые места: пузыри или тонкие зоны. При первом же нагреве во время трения об асфальт такая резина может лопнуть. Возможно даже разное качество внутри одной партии. Две покрышки с одинаковыми маркировками могут быть разными по плотности, весу и поведению при накачке, если это никому не известный бренд.

Скорость балансировки говорит о качестве

Балансировка качественной резины занимает несколько минут. Колесо вращается, нет никаких вибраций, нагрузка на узлы и агрегаты авто минимальна. Но на дешевых шинах дисбаланс неизбежно передается всему авто. Дрожащий руль - это только начало проблем. Со временем от вибраций начинают сыпаться ступицы, амортизаторы, появляются микротрещины в деталях. Попытка сэкономить на резине приводит к ремонту ходовой на десятки тысяч рублей. Плохая балансировка также влияет на износ резины. При вращении с биением пятно контакта постоянно смещается и резина стирается неравномерно. Зубчатый износ протектора, возникающий при этом, делает колесо шумным и менее эффективным даже при допустимой глубине протектора.

Когда экономия теряет смысл

Недорогая резина - не всегда некачественная. На рынке есть доступные бренды, которые хорошо зарекомендовали себя. Риск представляют ультрабюджетные варианты без имени и часто без сертификации. Как правило, такая резина продается без гарантий, а ее поведение на дороге непредсказуемо. В экстремальной ситуации может потерять сцепление, не удержать торможение или лопнуть.